Un comité élargi soutient le projet au Pré-du-Stand

À votation serrée, soutien élargi. Pour arracher la victoire le 24 novembre sur le dossier du Pré-du-Stand, un large comité s’est constitué, qui s’est présenté mercredi à la presse. Intitulé «Pré-du-Stand, un plus pour notre futur», il défend le déclassement de ce terrain agricole au Grand-Saconnex pour y accueillir l’académie de foot du Servette qui, en quittant Balexert, permettra la réalisation d’un cycle d’orientation. Ce projet multipack est attaqué par un référendum.

Une trentaine de personnes font partie du comité. Certains émanent du monde du sport (Gérard Castella, Jean-Louis Bottani), d’autres des milieux économiques (Blaise Matthey, Enza Testa ou Vincent Subilla) ou encore politiques (Sandrine Salerno, Pierre-François Unger ou les conseillers administratifs de Vernier Martin Staub ou du Grand-Saconnex Jean-Marc Comte). Le comité est présidé par Laurent Moutinot.

L’ancien conseiller d’État socialiste vient ainsi à la rescousse de ses deux camarades de parti, des magistrats en première ligne sur ce dossier: la cheffe des écoles Anne Emery-Torracinta et le responsable des sports Thierry Apothéloz. «Nous nous engageons pour le sport, la jeunesse et la formation, a annoncé Laurent Moutinot. Cet objectif est assez important pour justifier la perte de douze hectares de zone agricole.»

Le projet permettra de construire un cycle d’orientation à Balexert, sur le site libéré par le Servette. Un établissement indispensable, insiste Anne Thorel Ruegsegger, de la Fédération des parents d’élèves de l’école obligatoire. «Une cohorte d’élèves vont bientôt arriver au Cycle. Sans Balexert, nous serons en grande difficulté pour les accueillir.»

Ancien footballeur du Servette, Sébastien Fournier souligne l’importance pour le canton d’un bon centre de formation pour l’élite. «Cela nous permettra de garder nos jeunes talents et d’absorber les jeunes footballeuses toujours plus nombreuses.» «Et il n’y a pas de plan B, poursuit Christo Ivanov, député UDC. D’autres terrains ont été cherchés ailleurs, sans résultat.»

Le point qui fâche les référendaires, c’est le sacrifice de terres agricoles et la construction de 90 000 m2 de bureaux alors qu’il y a pléthore de surfaces vides. «L’argument des bureaux vides est un faux procès, clame le député PLR Yvan Slatkine. Il faut faire confiance au privé qui prend ces risques. Et les surfaces près de l’aéroport sont recherchées.»

Pour les construire, l’investisseur s’engage à payer une partie du pôle foot (18,5 millions sur 26) et à contribuer à son exploitation. «Ce n’est pas un mauvais deal puisqu’il allège l’effort de l’État, commente Laurent Moutinot. Et nous évitons les erreurs commises avec le Stade de Genève.»

Quant à la zone agricole: «Nous ne sommes pas en rase campagne, note le socialiste. Partout ailleurs, les aéroports s’étendent avec des parkings. C’est ce qui guette ces terrains à long terme. Autant y faire du foot.» Pour Yvan Slatkine: «On peut toujours trouver mieux. Mais en votant non, on perd dix ans et ce sera contre l’avenir de nos enfants.»