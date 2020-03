Un comité se crée pour soutenir les victimes d'un syndicaliste genevois

Une centaine de personnes, dont de nombreux élus, créent un comité de soutien en faveur des victimes d'un syndicaliste genevois. En décembre, une dizaine de femmes témoignaient du comportement déplacé de ce dernier à leur égard, sur de nombreuses années. Ces victimes décrivaient notamment les conséquences de ces gestes sur leur santé et leur vie professionnelle, parfois durement touchées.

Or, depuis la parution de l'enquête de la Tribune de Genève, qui a débouché sur une procédure interne au sein du syndicat UNIA - actuel employeur du concerné - certaines victimes estiment avoir été dénigrées et ostracisées «par une minorité». En effet, plusieurs voix ont dénoncé un «lynchage médiatique» à l'encontre du syndicaliste en question. Ses soutiens au sein du syndicat SSP (son ancien employeur) ont par ailleurs voté un texte visant à le défendre, créant de vives tensions à l'interne.

Elus et militants

Face à ces réactions, et pour aider les victimes dans leur combat, plus d'une centaine de personnalités de gauche (syndicalistes, militants politiques, etc.) ont créé un comité de soutien. «Nous devons constater des divergences au sein même des instances de certains syndicats. Les femmes qui ont osé dénoncer ces agissements ne sont non seulement pas soutenues, mais pas même entendues», relate leur lettre ouverte. Ces personnes, parmi lesquelles figurent la conseillère nationale écologiste Delphine Klopfenstein-Broggini, le conseiller administratif de la Ville de Genève Rémy Pagani, le député Jean Batou ou l'ancienne présidente de la CGAS Manuela Cattani, appellent à ce que tous les militants des organisations syndicales, politiques et féministes «qui adhèrent à la lutte contre toutes les inégalités et les discriminations» les rejoignent.

Le comité dénonce les critiques faites aux victimes. «Leur reprocher leur démarche, c’est oublier le dénigrement dont elles ont déjà été victimes et la difficulté à oser porter publiquement des plaintes pour harcèlement.» Pour les signataires, «ce qui devrait nous scandaliser n’est pas tant que la presse se soit emparée du sujet, mais plutôt que des comportements qui duraient depuis des années, et dont on entend dire que «tout le monde était au courant», n’aient pas été abordés de front par les instances syndicales».

Demandes refusées Une partie des victimes s'est réunie au sein d'un collectif afin d'être défendue par deux avocates. Les velléités de ces dernières, qui demandaient à être davantage impliquées dans l’enquête, viennent d'être à nouveau refusées, a appris la Tribune de Genève. Celles-ci voulaient notamment avoir accès aux positions du syndicaliste concerné sur leurs déclarations mais aussi aux conclusions de l’investigation avant qu’elles ne soient transmises à l’employeur. Elles souhaitent aussi être mises au courant des mesures décidées par Unia avant leur publication, tout en étant libres de communiquer en tout temps sur ce dossier, «ce dans le respect de la protection de la personnalité du mis en cause». L'enquête suit son cours.