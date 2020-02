Collex-Bossy doit se pencher sur son aménagement

Petite commune, gros dossiers. Collex-Bossy est peut-être à un tournant de son histoire. Les futurs élus vont devoir gérer quatre projets distincts, qui vont façonner durablement le paysage.

Côté immobilier d’abord, la construction de 120 à 150 logements à l’entrée nord du village de Collex, dans le secteur du Bracasset, suscite des craintes chez une partie des habitants. Certains parlent même, exagérément, de «cité-dortoir»! La ferme Constantin, elle, génère beaucoup plus de sympathie. Il est question ici de créer un vrai cœur de village. Le bâtiment pourrait accueillir une épicerie, des ateliers, un café et d’autres animations.

Bien plus épineux, l’énorme projet de décharge de type A (stockage de matériaux de chantier) du côté de Crest-d’El. Porté par le Canton, il mobilise et irrite passablement la population qui craint, non sans raison, de multiples nuisances durant une quinzaine d’années. Le Conseil municipal va devoir donner prochainement un préavis. Un autre projet de décharge, bioactive celle-là, est pour l’heure gelé. Mais pas abandonné définitivement par le Canton…

Un Conseil municipal remanié pourrait être amené à traiter ces dossiers. Un nouveau parti, Collex-Bossy Avenir, a en effet vu le jour et tentera de faire son entrée au Délibératif. Le PLR, lui, se fond sous l’étiquette Collex-Bossy Ensemble, renforcée par l’arrivée de certains anciens démocrates-chrétiens. Mais pas tous. Le PDC Ouvert présente ainsi sa propre liste.

La lutte s’annonce indécise aussi pour les postes d’adjoints, où la «bande des quatre» est de retour. Bernard Fracheboud (Entente communale), Sylvie Malherbe (PLR), Skander Chahlaoui (Collex-Bossy Avenir) et Pascal Crétard (PDC Ouvert) ont déjà croisé le fer il y a trois mois lors d’une élection complémentaire. Les deux premiers avaient été élus, mais sur des scores serrés.

Seule certitude, Ricardo Muñoz restera maire. Il a été réélu tacitement.