Le Collège frappé par des mesures d'économies

Le Collège va devoir se serrer la ceinture. Et des prestations aux élèves en font les frais. La direction générale vient d’informer le personnel des écoles de plusieurs mesures d’économies, qui touchent notamment les sorties scolaires et les cours à option.

Ces mesures sont présentées comme la conséquence du refus du Grand Conseil d’octroyer de nouveaux postes au Département de l’instruction publique (DIP). En décembre en effet, une majorité du parlement – Entente et MCG – a accepté le budget de fonctionnement 2020 de l’État et refusé tous les nouveaux postes demandés par l’Exécutif. Parmi ceux-ci, 197 auraient dû revenir au DIP, dont 120,5 postes présentés comme liés à la croissance des effectifs.

Pour faire face à cette «forte hausse» attendue à la rentrée, le département explique se trouver «dans l’obligation de prendre immédiatement des mesures». Pour ne pas «péjorer» les conditions d’apprentissage à la prochaine rentrée, «nous privilégions pour l’instant le report de nouveaux projets ainsi que des mesures qui n’ont pas d’impact direct sur ces conditions d’apprentissage», rapporte Guylaine Antille, secrétaire générale adjointe.

Économies pas chiffrées

Au chapitre des reportés, on trouve la réforme du système de la maturité gymnasiale, avec l’introduction de l’informatique, pour laquelle il fallait 10 postes supplémentaires. Elle est décalée d’un an.

Du côté des prestations amputées, on supprime un «plus» offert aux élèves qui le souhaitaient, soit la possibilité d’ajouter à leur cursus une heure d’approfondissement, généralement en langue. D’autre part, la répartition des options à choix dans les établissements sera revue. On pourrait ainsi imaginer spécialiser les collèges au lieu de tout offrir partout. Cela impliquera des déplacements importants d’élèves et d’enseignants. Enfin, des cours facultatifs et des activités hors grille horaire seront supprimés.

À cela s’ajoute le fait que le nombre et la durée des sorties scolaires et des voyages d’études seront revus à la baisse. «La ligne budgétaire consacrée à ces activités a été diminuée par le Grand Conseil», justifie le DIP. Les modalités ne sont pas encore définies. À noter encore que la réflexion est en cours pour les mesures au Cycle.

Ces coupes permettent donc de réaliser des économies. De l’ordre de combien? Le DIP ne peut pas répondre, «le travail étant en cours, il n’est pas possible de préciser l’incidence financière de ces mesures».

«On fait payer les élèves»

L’Union du corps enseignant du secondaire genevois prend acte avec «déception et colère». «On fait payer les élèves, on appauvrit la diversité de l’offre de formation genevoise et les profils des étudiants, c’est regrettable», réagit Waël Almoman, membre du bureau. Son collègue Christophe Ebener s’inquiète de la suite. Car pour lui, ces annonces ne sont que la pointe de l’iceberg. «Nous n’avons pas les postes nécessaires pour absorber la hausse d’effectifs. Il faut s’attendre à ce que les conditions d’enseignement soient péjorées.» Tous deux regrettent qu’on s’attaque à la tradition des sorties scolaires, «une ouverture sur le monde à haute valeur pédagogique, un enrichissement, un déclencheur de vocations».

Et Christophe Ebener de rajouter que l’école forme aussi à devenir un citoyen, «une mission qui ne semble plus avoir d’intérêt pour les députés du Grand Conseil qui ont voté le budget 2020 (ndlr: Entente et MCG). Ces mesures sont une conséquence de leur vote. Ils doivent assumer leurs responsabilités.» Le bureau de l’Union compte lancer une pétition pour le maintien des options d’approfondissement.

La Fédération des associations de parents d’élèves du post-obligatoire aussi se tourne vers les politiques en pointant leur «irresponsabilité». «En refusant au DIP des ressources légitimes, le parlement ne voit pas que la formation des jeunes est une priorité absolue», déplore Pascal Pupet, président. Il regrette aussi le report de l’introduction de l’informatique alors que «la formation au numérique est fondamentale tant pour l’avenir professionnel des jeunes que pour leur adaptation au monde qui va».

«Politique de bras de fer»

Du côté des députés, l’heure n’est pas aux remords. «Ces mesures sont une manière de culpabiliser ceux qui ont voté le budget, réagit Ana Roch, membre MCG de la Commission de l’enseignement. Je ne dis pas qu’il ne doit pas y avoir de répercussions, mais je doute qu’on ait besoin d’aller jusqu’à toucher aux prestations.»

Constat partagé par la PDC Anne Marie von Arx-Vernon, qui parle de «politique de bras de fer» de la part d’Anne Emery-Torracinta. Elle rappelle qu’en cas de situations urgentes, les magistrats peuvent se tourner vers la Commission des finances et demander un crédit extraordinaire. «Il existe donc des solutions si besoin, au cas par cas.»