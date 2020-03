Les cliniques privées ont le droit de refuser des parturientes assurées à la base

Les Grangettes et l’hôpital de La Tour refusent d’accoucher les femmes enceintes qui n’ont qu’une assurance de base, à moins qu’elles ne s'acquittent d’une somme de 15’000 francs de leur poche. C’était le résultat d’une enquête de l'émission «On en parle» de la RTS, diffusée ce lundi. Un constat étonnant de prime abord, puisque les deux cliniques figurent sur la liste hospitalière du canton de Genève pour 2020, qui précise les spécialités médicales que des cliniques privées doivent également offrir aux assurés de base pour toucher des subventions publiques. Parmi ces spécialités, les accouchements sans complication. Gilles Rufenacht, directeur de Hirslanden Clinique des Grangettes, précise qu’une patiente ne disposant que d’une assurance de base sera prise en charge aux Grangettes dans une chambre commune, sans supplément. «Dans le cas où la patiente souhaite être prise en charge dans notre service privé, un supplément lui est demandé.»

Le refus de patients sans assurance privée est-il vraiment contraire à la loi? «Non, assure Laurent Paoliello, porte-parole du département de la santé genevois. Depuis janvier 2020 et à la suite d’un arrêt du tribunal fédéral de janvier 2019, les quotas minimum de patients sans assurance privée que les cliniques doivent prendre en charge ont disparu. Ces dernières ont donc le droit de ne pas accepter de traiter des patients assurés à la base ou soumettre cette acceptation à une participation aux frais». Dans la plupart des spécialités médicales pourtant, comme «la chirurgie, la cardiologie, l’ophtalmologie et d’autres» c’est tout à l’intérêt des cliniques d’accepter les patients au bénéfice d’une assurance de base afin d’augmenter le nombre de cas, afin de gagner en notoriété et devenir des «pôles d’excellence» reconnus.

Pas de subvention automatique de l’Etat

Ainsi, pour un assuré de base traité, ces cliniques peuvent demander la participation cantonale de 55% du tarif LAmal, ce qui leur donne le droit d'obtenir cette même participation pour un assuré privé. «C’est la règle du 1 pour 1, dont le but est d'amener les cliniques à décharger les HUG des patients qui ne sont assurés qu'à la base», explique Laurent Paoliello. Précision utile, il n’y a de remboursement de l’Etat que lorsqu’un traitement a effectivement été effectué. Aucune subvention n’est attribuée automatiquement par les pouvoirs publics aux cliniques privées pour ces prises en charge.

Or pour l’obstétrique, malgré le soutien public du 1 pour 1, l’intérêt pour les cliniques privées à prendre en charge les patientes assurées de base est trop faible. En effet, la facturation est environ quatre fois plus élevée pour un accouchement en clinique plutôt qu’aux HUG.

Obligation de prise en charge en cas d’urgence vitale

Existe-t-il une obligation de prise en charge en cas d’urgence, par exemple dans le cas où une femme assurée à la base accoucherait soudainement devant les Grangettes ou La Tour, et dont le travail serait trop avancé pour permettre un transfert aux HUG en ambulance? «La sécurité de tout patient qui se présente chez nous est une priorité qui ne fait l’objet d’aucun compromis, assure Géraldine Monay, porte parole de l'hôpital de La Tour, nous avons des médecins de garde pour toutes les spécialités couvertes.» Même son de cloche du côté des Grangettes: «La Clinique est organisée pour prendre en charge toute urgence obstétricale qui se présenterait, et ce 24h/24h. Le type d’assurance n’est pas un critère en cas de nécessité de prise en charge en urgence», assure son directeur. «Non seulement l’obligation de prise en charge résulte de la loi, mais sa violation tomberait également sous le coup du droit pénal dans le cas d’une urgence médicale», clôt Laurent Paoliello.