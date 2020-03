«La clé, c’est la transmission. Il faut impérativement limiter la propagation»

Face au coronavirus qui poursuit son offensive, la Confédération et les cantons enchaînent conférences de presse et publications de directives. Alors que Genève n’a, pour l’instant, pas connu de flambée de cas – 17 cas ont été détectés dans le canton dont 2 sont en convalescence, 5 sont hospitalisés et 25 sont confinés chez eux –, deux experts reviennent sur la réponse helvétique et cantonale à l’épidémie. Le point avec Bruce Aylward – chef de mission de l’OMS en Chine et expert indépendant genevois – et Suerie Moon, codirectrice du Centre de santé globale à l’Institut de hautes études internationales et du développement.



Suerie Moon, codirectrice du Centre de santé globale à l’Institut de hautes études internationales et du développement. Photo: Lucien Fortunati

Comment jugez-vous la réponse de la Suisse et de Genève à l’épidémie?

Suerie Moon: Elle me paraît proportionnée en regard de la situation actuelle. La clé, c’est la transmission du virus, il faut impérativement minimiser sa propagation. Cela passe notamment par de l’information sur les mesures d’hygiène de base. Plusieurs épidémies ont déjà été annihilées grâce à ce genre de précautions. Interdire les grands rassemblements me semble aussi judicieux, en dépit de conséquences économiques lourdes. Enfin, je note la cohérence entre les messages donnés par la Confédération et le Canton, c’est important pour minimiser la confusion du public. Dans d’autres pays, comme aux États-Unis, le message du président diffère de celui des autorités sanitaires (ndlr: Donald Trump a qualifié le coronavirus de «nouveau canular des démocrates»), c’est contre-productif.

Bruce Aylward: Pour l’instant, la réponse est bonne, chaque cas a été détecté et isolé rapidement. Le nombre de cas n’a pas flambé, au contraire de l’Italie, qui a identifié son premier cas alors qu’il y avait déjà plusieurs foyers. Il faut gagner du temps et retarder, voire aplanir la hausse du nombre de cas pour éviter de surcharger le système de santé.

Genève a pris le parti de réserver l’hospitalisation aux cas graves et d’isoler chez eux les autres. Judicieux?

S.M: Durant l’épidémie d’Ebola, le taux de mortalité dû à la malaria a augmenté parce que les gens n’osaient plus se rendre à l’hôpital et ne recevaient plus les soins adaptés. Les hôpitaux peuvent vite être débordés et je peux comprendre que les autorités explorent les soins à domicile, mais ce n’est pas la panacée: des exemples ont montré que les risques d’infecter les proches vivant sous le même toit étaient grands. Il faut que l’isolement soit strictement respecté.



Bruce Aylward, chef de mission de l’OMS en Chine et expert indépendant genevois. Photo: UN Photo

B.A: Il est en effet indispensable d’avoir une pièce dédiée au malade. En Chine, cela n’a pas fonctionné. Mais il faut essayer ici. Ces deux prochaines semaines seront déterminantes pour voir si cette approche, couplée aux tests réservés aux personnes à risques, permet d’interrompre les chaînes de transmission.

Que peut faire Genève pour être encore plus efficace?

B.A: Il ne faut pas seulement être préparé pour cinq ou dix cas. Mais pour des centaines. J’espère que c’est le cas du Canton. Il faut avoir un système sanitaire prêt pour dédoubler l’hôpital si besoin dans d’autres lieux.

S.M: Je ne connais pas le degré de collaboration et de communication entre le Canton et la France. Mais au vu de la situation en Haute-Savoie notamment, on ne peut pas penser en silo. Si les quarantaines et les cas se multiplient chez nos voisins, le canton sera impacté, pour ne citer que l’Hôpital cantonal, qui emploie énormément d’infirmières frontalières (ndlr: en 2017, deux tiers des effectifs infirmiers avaient été formés en France).

L’Italie et la France ferment des écoles. Devons-nous faire pareil?

B.A: Ce n’est pas une mesure à prendre à la légère. Elle ne doit pas être décrétée en fonction du nombre de cas mais plutôt lorsque les sources de diffusion du virus prolifèrent et ne sont plus contrôlables. Cela peut être une tentative pour rompre les chaînes de diffusion du virus. Mais pour l’instant, la fermeture des écoles n’a pas prouvé son efficacité dans la limitation de la propagation du virus. Il n’est pas prouvé que les enfants sont des vecteurs. C’est plutôt une mesure de précaution, on en prend toujours plus pour cette population.

Est-ce utopique de penser que l’on peut contenir la propagation du virus?

B.A: J’avais des doutes avant de me rendre en Chine. Là-bas, j’ai constaté qu’il est possible de rompre les chaînes de transmission. Le défi est maintenant de tenir ce contrôle sur le long terme.

S.M: Contenir le virus devient de plus en plus difficile à mesure qu’un grand nombre de pays sont infectés. La réponse de chacun est déterminante, elle doit être basée sur des preuves et la science. Or, dans de nombreux pays, la crise sera l’occasion pour un groupe politique de gagner ou de perdre. Au niveau mondial, nous voyons déjà comment les intérêts géopolitiques influencent les réactions des pays, par exemple lorsque l’un émet des avertissements aux voyageurs contre un autre pour des raisons économiques ou politiques.

La Confédération interdit les rassemblements de plus de mille personnes. Mais dans les gares, cinémas, universités, on trouve cette concentration. Faut-il d’autres mesures?

S.M: Il faut toujours se baser sur l’évaluation des coûts et des bénéfices. Il serait, à l’heure actuelle, excessif de fermer aéroports et frontières chez nous, comme de limiter les déplacements. Les conséquences, économiques notamment, seraient bien au-dessus de ce qui est justifié. Le risque de contracter le coronavirus dans les lieux de concentration existe mais il n’est actuellement pas assez élevé pour de telles mesures. On pourrait toutefois y venir, selon l’évolution de la situation. D’ici là, des mesures de distance sociale semblent bonnes. Nous devrons tous faire preuve de flexibilité, par exemple en laissant les gens travailler à la maison si nécessaire ou en organisant des conférences en ligne.

Quels scénarios envisager?

S.M: Dans le premier scénario, on parvient à contenir la propagation du virus avec des mesures d’hygiène et d’isolation. Dans le second, on échoue; le virus devient endémique, comme la grippe. On n’aura alors pas d’autre choix que d’apprendre à vivre avec.

«La mobilisation scientifique est sans précédent»

Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, revient sur les connaissances actuelles sur le Covid-19.

En sait-on un peu plus sur la virulence et la mortalité du coronavirus?

Oui. L’image initialement floue devient de plus en plus nette, plusieurs sources de données convergent, entre l’Italie, la Corée, le Diamond Princess (ndlr: paquebot placé en quarantaine au Japon) et la Chine, qui a produit une étude sur quelque 55000 personnes infectées. Celle-ci a montré que la maladie est bénigne dans 81% des cas, qu’elle cause une pathologie suffisamment sévère pour entraîner une hospitalisation dans 14% des cas et aux soins intensifs dans 5% des cas. La mortalité atteint 1% à 3%; 1% peut sembler faible mais lorsqu’il y a beaucoup de personnes atteintes, cela entraîne une surmortalité importante. On commence aussi à découvrir que de nombreux cas sont asymptomatiques. Sur le Diamond Princess, la moitié des personnes infectées ne présentaient pas de symptômes.

L’OFSP et le médecin cantonal martèlent que les asymptomatiques ne sont pas contagieux. Vrai?

Il reste encore beaucoup d’incertitudes autour de cette question. Un récent rapport de l’OMS sur la Chine dit que la contamination liée à des personnes asymptomatiques ou présentant de très légers symptômes reste faible, mais qu’en est-il dans le cercle familial ou dans des milieux à forte promiscuité? Nous ne le savons pas encore très bien.

Le taux de mortalité fait débat, les bases de calcul n’étant pas fiables…

Pour l’établir, il faut se baser sur le nombre de décès divisé par le nombre de personnes infectées. Or, jusqu’à présent, on se base sur les cas répertoriés seulement. Il pourrait y avoir plus de personnes infectées que de cas rapportés, ce qui serait de nature à faire baisser le taux de mortalité. À l’inverse, certains décès ne sont pas attribués au coronavirus mais à une maladie sous-jacente.

Peut-on établir des comparaisons avec les précédentes épidémies?

Ce virus entraîne clairement des maladies moins sévères que le SRAS ou Ebola, en termes d’hospitalisation et de mortalité. Mais il semble provoquer beaucoup plus souvent des hospitalisations en soins intensifs et il est associé à un risque de décès beaucoup plus élevé que celui de la grippe saisonnière.

Peut-on espérer un affaiblissement du virus avec les beaux jours, comme c’est le cas avec la grippe?

La plupart des coronavirus et des virus respiratoires sont très sensibles aux températures. Mais ce n’est pas le cas du MERS, qui sévit en Arabie saoudite. On ne serait pas étonné que la propagation du nouveau coronavirus ralentisse avec l’été et parte dans l’hémisphère Sud, comme l’avait fait le H1N1, mais nous n’avons encore aucune certitude.

Existe-t-il des pistes prometteuses de traitements ou de vaccins?

La mobilisation scientifique est sans précédent. Mais développer un nouveau traitement prend du temps. L’un des partis pris pour gagner du temps est de tester la pharmacopée existante. Des essais sont en cours mais il ne faut pas soulever les espoirs avant les conclusions des tests.

A.T.