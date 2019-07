Circulation perturbée en raison du triathlon de la tour de Genève

En raison de l'organisation de la 30e édition du triathlon de la tour de Genève les 13 et 14 juillet, des perturbations de la circulation sont attendues à partir de vendredi 12 jusqu'au dimanche 14 juillet 2019, au centre-ville de Genève et dans le secteur de la place des Nations.

La police genevoise prévient que les axes suivants seront interdits à la circulation : du 12 juillet 20h au 14 juillet 17h30, quai du Mont-Blanc et quai Wilson (entre la rue des Alpes et le carrefour François-Forestier) ; du 13 juillet 4h30 au 14 juillet 17h30, autoroute A1 (sortie Vengeron) ; le 13 juillet entre 5h et 17h30, rue de Lausanne, entre le carrefour François-Forestier et le chemin des Cornillons (accès maintenu au Reposoir et à l'OMC), avenue de la Paix, route de Pregny, entre l'avenue de la Paix et le chemin de l'Impératrice, pont du Mont-Blanc, en direction de Cornavin, quai du Général-Guisan, quai Gustave-Ador, quai de Cologny, en direction de Genève.

La fermeture de ces artères impactera les rues adjacentes. Plusieurs interdictions de stationner ont été mises en place. Les véhicules gênants et mal parqués seront enlevés aux frais de leur propriétaire. (TDG)