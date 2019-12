Il y a cinquante ans, dans la «Tribune de Genève»

Le mardi 30 décembre 1969, la «Tribune de Genève» affichait déjà plus de contenu journalistique que cinquante ans plus tôt (lire l’article Il y a cent ans dans la «Tribune de Genève»). Toujours pléthore de pubs et de petites annonces, mais des rubriques émergent, organisant un peu le chaos dans les pages qui était la norme au début du XXe siècle. Que se passait-il alors?

Préoccupation frontalière

On y découvre beaucoup d’articles sur la France voisine. Le journaliste Christian Vellas signe une interview de l’Association industrielle et commerciale de Haute-Savoie (AIC) intitulée «Verra-t-on la création franco-genevoise d’un marché du travail?». On y apprend notamment que «les salaires à Annemasse y sont nettement supérieurs à ceux d’Annecy», de 7% dans le domaine de la métallurgie. L’AIC craint un «impérialisme genevois» si un marché du travail commun entre Annemasse et Genève devait être créé, et redoute de «transformer les zones frontalières en cités-dortoirs».

Sur une autre page, on apprend que Gaillard passera la barre des 10 000 habitants «dans trois ans». Le journaliste précise que l’appellation de cette ville «la cité des maraîchers» est «désuète», tant elle a connu une expansion importante, passant de 2000 habitants vingt-cinq ans auparavant à 7000 à l’époque où l’article paraît. En 2015, un peu plus de 11 500 habitants y étaient recensés. On imagine que l'essor de Gaillard a été quelque peu freiné par la géographie.

Inquiétant enlèvement d’enfant

Dans la station de ski neuchâteloise de la Tête-de-Ran, un fait divers inquiétant est relayé: une tentative d’enlèvement d’un bambin de deux ans a été évitée grâce à sa cousine de 12 ans, qui a pu donner des informations à l’hôtel où sa famille résidait. «Dès qu’elle fut avisée, la gendarmerie de Cernier s’est immédiatement rendue sur les lieux et a ouvert une enquête. Selon les renseignements obtenus de la bouche de la fillette, l’un des «ravisseurs» aurait dit à son complice en lui tendant l’enfant: «Celui-ci, il est bon pour la broche!» D’autre part, elle a pu donner un signalement assez précis des deux hommes, qui ont pris la fuite à bord d’une 2 CV verte, dont les vitres arrière étaient munies de rideaux noirs… Dans les milieux de la police, aussi bien à La Chaux-de-Fonds qu’à Cernier, on est enclin à penser qu’il s’agissait simplement d’une farce d’automobilistes. [...] dans les milieux judiciaires, on ne prend pas la chose très au sérieux. À moins que l’on nous cache quelque chose…» Ainsi finit l’article. Cette même affaire aurait pris de nos jours une tout autre ampleur. En cas de disparition aujourd'hui, la police genevoise transmet à tous les médias la photo et le détail de la personne signalée disparue. Dès que la personne est retrouvée, les médias enlèvent rapidement la photo et le nom diffusés sur leurs sites internet.

Grève des cheminots

Un article intitulé «Des grèves françaises et italiennes inquiètent les CFF» nous indique que certaines actualités passent allègrement les décennies. «Le retour des travailleurs italiens qui sont allés passer les fêtes de fin d’année dans leur pays sera assuré dans des conditions difficiles. Bien entendu, on s’interroge, en Suisse, sur la situation à laquelle les CFF devront faire face à l’avenir, vu le nombre croissant des grèves qui affectent deux de nos pays voisins, la France et l’Italie.»

Des «infirmières souriantes»

On apprend aussi que «le comité de la Société fédérale de gymnastique du corps de police a demandé à tous ses membres» de faire un don de sang à l'Hôpital cantonal. «Et c’est ainsi que le sang d’une cinquantaine de gendarmes a été prélevé par de souriantes infirmières et mis en bouteille.»

Côté emploi, la Tribune de Genève, qui imprimait alors ses pages directement dans ses locaux entre la rue du Stand et la rue des Rois (aujourd’hui, la plupart des médias romands sortent des presses de l’imprimerie de Bussigny dans le canton de Vaud), passait une annonce. «On cherche des auxiliaires rotativistes de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers avec permis C.» Ce travail est aujourd’hui menacé d’extinction, avec la digitalisation des titres.

Ella Fitzgerald et son «corps lourd»

Enfin, un journaliste culturel s’extasie sur l’ «heureuse idée» qu’a eu la Télévision romande de rediffuser le concert d’Ella Fitzgerald donné au Montreux Jazz Festival en juin cette même année. «Tout simplement, elle est merveilleuse», conclut l’auteur du texte dithyrambique sur la chanteuse américaine, louant son «incroyable virtuosité vocale». Mais pas que: «Comment ce corps lourd déjà en soi-même, alourdi de plus par une robe à gros dessins, arrive-t-il à garder cette souplesse, cette félinité oserions-nous dire?» C’est effectivement une question que les critiques musicaux n’oseraient plus poser en ces termes aujourd’hui...