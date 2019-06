Cinq mille personnes attendues à la manif anti-Biya, samedi

Empoisonné à Genève

Alors que les opposants au président Paul Biya manifestent sous les fenêtres de l’Intercontinental, qui se souvient encore de la mort brutale de l’homme politique camerounais Félix Moumié à Genève? Nous sommes en octobre 1960.



L’ancien dirigeant, qui se voyait à la tête de son pays et avait installé son quartier général à Genève, se sent soudainement mal. Il se rend à la fin d’octobre à l’Hôpital cantonal. Marxiste et chef du parti d’opposition UPC (Union des populations du Cameroun), il est alors âgé de 34 ans. Ayant fait des études de médecine, il peut poser son propre diagnostic: empoisonnement au thallium. Le poison paralyse ses muscles. Malgré son jeune âge, Félix Moumié sombre dans le coma et meurt le 4 novembre 1960 suite à une asphyxie pulmonaire.



Avant de mourir, le Camerounais souffle le nom de l’organisation qu’il croit à l’origine de son assassinat: «La main rouge». Cette obscure entité était liée aux services secrets français, qui traquaient les dirigeants susceptibles d’accéder au pouvoir. Or, Moumié rêvait d’un Cameroun socialiste après avoir coupé les liens avec une France trop encombrante et amorcé un rapprochement avec Moscou.



L’enquête amène peu après de nouveaux éléments. La police recherche un «journaliste» qu’elle soupçonne d’être en fait un membre des services spéciaux tricolores. Âgé de 66 ans, binational franco-suisse, William Bechtel vivait dans une modeste villa de Chêne-Bourg. Il disparaît peu de temps après l’empoisonnement du leader africain. Sa maison est perquisitionnée. C’est alors le suspect numéro un.



Bechtel est arrêté quatorze ans plus tard, en Belgique. Il faudra attendre son procès, en septembre 1976, pour en savoir plus sur les raisons de cet assassinat politique. Ses liens avec les services français sont évoqués. Mais sa culpabilité dans le meurtre n’est pas prouvée. Bechtel bénéficie finalement d’un non-lieu, en 1980. En 1962, deux ans à peine après l’assassinat de Moumié à Genève, Paul Biya est déjà chargé de mission auprès du président du Cameroun, Ahmadou Ahidjo. Il devient ensuite premier ministre, en 1975. En 1982, il accède à la présidence du pays.