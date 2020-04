Cinq douanes genevoises rouvrent partiellement ce lundi

Mobilité Dès samedi, le canton ne dénombrera plus que huit postes-frontières ouverts. Certains d'entre eux sont dotés de voie prioritaire. Plus...

Passage de la frontière Cinq associations dénoncent les détours imposés aux pendulaires adeptes d'une mobilité douce pourtant compatible avec les consignes sanitaires. Mais l'Administration fédérale des douanes reste inflexible. Plus...

Trafic et épidémie Les soignants reçoivent dès ce mercredi un macaron qui leur ouvre des passages prioritaires à Bardonnex et Thônex-Vallard. Plus...