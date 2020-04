Dans cinq communes, les élections étaient tacites

Céline Garcin et Lorraine Fasler

Céline Garcin et Lorraine Fasler ABO+

Dans cinq communes genevoises, les élections du second tour des Exécutifs ont été tacites. À Plan-les-Ouates, Confignon, Anières, Choulex et Dardagny, il y avait autant de candidats que de postes à pourvoir. Le scrutin n’a donc pas eu lieu.

À Plan-les-Ouates, seuls trois des huit candidats qui briguaient une place à l’Exécutif le 15 mars sont restés en lice au second tour. Le nouvel Exécutif sera composé des deux sortants, Xavier Magnin (PDC) et Fabienne Monbaron (PLR), et du Vert Mario Rodriguez.

Les jeux étaient presque faits le 15 mars déjà, à Confignon. La magistrate actuelle Élisabeth Gabus Thorens (Voix de gauche) et Élisabeth Uldry Frossard (Demain Confignon) ont été élues au premier tour. Seule candidate en lice le 5 avril, Nathalie von Gunten-Dal Busco (PLR-PDC) rejoint ainsi le duo.

À Anières, le futur maire, Pascal Wassmer, et l’adjointe Claudine Hentsch avaient obtenu la majorité absolue en mars. Pascal Pécaut occupera la dernière place vacante à la mairie.

Même cas de figure à Choulex: le futur maire, Christophe Senglet, et son adjointe, Delphine Krähenbühl, étaient déjà connus. Les deux autres candidats s’étant retirés, Anne Meylan (Entente communale) complétera le trio.

Enfin, à Dardagny, la composition du futur Exécutif n’a pas fait débat non plus. Christian Darque (Réaliser ensemble) sera le deuxième adjoint. La future maire, Anne Zoller, et Laure Bovy avaient remporté la majorité absolue le 15 mars.