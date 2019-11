Cinq bonnes raisons de se rendre au Salon nautique du Léman

Les amateurs de voile, les amoureux du lac de Genève et ceux qui veulent découvrir des activités qui se tiennent sur ou dans l'eau se retrouvent dès ce vendredi et jusqu'à dimanche au septième Salon nautique du Léman à Palexpo. Voici cinq raisons de s'y rendre.

1. Embarquez!

Quinze bateaux seront dévoilés en avant-première au Salon nautique du Léman et notamment un prototype de bateau solaire d'étudiants de l’EPFL et de l’HEIG-VD. Le catamaran volant TF35, successeur du D35 sera exposé. Des puces nautiques permettront aux visiteurs d'acquérir des objets liés au bateau, à la voile, à la mer et à la pêche. Les enfants pourront s'initier à la voile sur un bassin de 150 m2 . Et si vous êtes propriétaire d’un bateau ou navigateur et que vous souhaitez monter un équipage, c'est possible au salon. Des ateliers réglage de mat, de réparation de spi, des initiations à la planche à voile et des démonstrations de «prone foiling» seront proposés.

2. Plongez!

Une cuve à vue panoramique sera réservée aux baptêmes de plongée. Le film sur l’apnéiste Julie Gautier qui associe apnée et danse sera projeté. Il avait remporté le prix du public au «Waterproof Festival». Un spectacle de danse aquatique sera donné dans la cuve panoramique.

3. Découvrez!

L'astronaute Claude Nicollier évoquera ses expéditions dans les régions polaires et dans l’archipel indonésien. Il parlera aussi de ses deux expéditions à venir en Patagonie et en Antarctique. À travers un choix d’extraits de films historiques de fiction, Didier Zuchuat, spécialiste du cinéma et documentaliste au musée du Léman, fera partager sa passion pour le lac. Rencontrez le Genevois Jacques Valente qui reviendra sur son expérience à la Route du Rhum. Une expo inédite de photos de bateaux de la Belle époque sera présentée au public.

4. Faites la fête!

La désormais mythique «Night» se tient ce vendredi soir à partir de 21 h ! Les Iles Vierges britanniques sont les invitées du salon. La soirée du vendredi, placée sous leur égide, promet une rafale de surprises et garantit une ambiance tropicale. Cocktail «Painkiller» offerts aux premiers arrivants.

5. Concourrez!

Deux courses en «Stand-up Paddle» et «Windsurf foil» auront lieu sur le lac, dimanche. Et une chasse au trésor sera organisée pour les enfants, vendredi et samedi au Salon, à Palexpo.