Cinq agents de sécurité publique condamnés pour avoir piégé un clandestin

Tous reconnus coupables d'abus d'autorité. Les cinq agents de sécurité publique préposés à l'expulsion des clandestins, traduits en justice en novembre, ont été sanctionnés par le Tribunal de police. Les peines s'étalent entre 180 et 120 jours-amendes avec sursis. Aucun n'échappe à la sanction.

Les faits datent de septembre 2016, quand un clandestin d'origine tunisienne reçoit un appel d’un fonctionnaire de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l’invitant à venir faire tamponner une attestation de départ quelques jours en avance.

En réalité, le coup de fil n'a jamais été passé par un employé de l'administration. Dès lors, l'homme n'a pas pu faire valider son document. Au contraire, il était attendu par les agents non loin des locaux de la route de Chancy. Alors qu'il quittait les lieux en voiture, deux véhicules, sirènes hurlantes et feux bleus enclenchés, l'ont rattrapé, sorti et mis à terre avant de lui passer les menottes.

Dans cette affaire, le Tribunal a reconnu des degrés divers d'implication des cinq agents. D'autant que deux d'entre eux étaient en formation au moment de l'arrestation.

À la barre, tous les cinq avaient pointé le flou de leur fonction et l'absence de directives pour cadrer le travail des agents de sécurité publique.

Avocat du responsable de l'interpellation et principal prévenu, Me Robert Assaël estime que «le tribunal s’est trompé. Avec ses collègues, mon client n'a fait que son devoir: ils ont arrêté, sans violence, ni usage de l’arme, un délinquant violent, recherché ni plus ni moins pour une agression armée. Au lieu de condamner les agents, n’aurait-il pas fallu plutôt les féliciter?» interroge l'avocat, avant d'annoncer que son client fera appel de ce jugement.

