Ciné transat, demandez le programme!

CinéTransat, le cinéma en plein air le plus convivial de Suisse romande, fait son retour cette année dans son lieu idyllique, au bord de la rade genevoise. À partir du 11 juillet et jusqu’au 18 août, du jeudi au dimanche, 24 soirées seront dédiées à des projections sur un écran géant, et gonflable qui plus est.

À la clef cette année, une programmation toujours aussi grand public, variée et gratuite. «Mars Attacks!», «Dave», «La Haine» ou encore «Qui veut la peau de Roger Rabbit» partageront l’affiche avec la désormais classique soirée de courts-métrages.

Des soirées à thèmes en lien avec les projections et d’autres animations seront également présentes, avec un karaoké chorégraphié, une soirée placée sous l’égide des droits politiques et de l’égalité femmes-hommes, ou encore un concours de twist sur le «You Never Can Tell» de Chuck Berry qui ravira les amoureux de «Pulp Fiction».

Le traditionnel concours de pique-nique sera décliné cette année sur le thème de l’écologie, et verra ses participants tenter de ne produire aucun déchet sur l'herbe. Enfin des transats disponibles à la location permettront comme chaque année aux spectateurs de profiter du cadre exceptionnel qui leur est proposé, avant le début des séances, à la tombée de la nuit.

