La chorale de Saint-Jean priée de baisser le son

Les larmes de la colère

Au 3, rue Cavour, sur la Rive droite, non loin du parc Voltaire, un jeune couple enchante le soir venu tout un quartier. Concert de chambre au balcon, le clavier est posé sur un chevalet, une sonorisation de poche, doublée d’un petit éclairage latéral, donne à la prestation la dimension scénique qu’elle mérite. C’est simple, c’est beau, ça fait chaud au cœur. On verse une larme sur le trottoir en écoutant chanter nos voisins, en regardant tous les âges aux fenêtres.



De colère, les larmes en apprenant que, trois immeubles plus loin, à l’adresse la plus chorale du quartier, la police a dû intervenir sur appel de sa centrale. Des dénonciateurs confinés ont composé le 117 pour nuisance sonore et tapage diurne.



Ils n’aiment pas voir cette société qui résiste en se montrant solidaire. Ils ont choisi leur camp, celui du virus qui divise. Jusqu’où peut aller la bêtise humaine? La réponse, ici, ne fait pas un pli: elle peut aller très loin. Sans moi. Thierry Mertenat