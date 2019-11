Chômage: pétition contre l'augmentation du nombre de recherches d'emploi

Depuis le mois d’août, les chômeurs issus des métiers de la restauration et de l'hôtellerie doivent désormais fournir quatorze recherches d’emploi contre dix auparavant. À Genève, 28.5% des demandeurs d’emploi sont issus du secteur des services et 13.5% de la cuisine. Il s’agit des taux de chômage les plus élevés.

Le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) ainsi que l’association de défense des chômeurs (ADC) ont remis ce mercredi après-midi au conseiller d'État, Mauro Poggia, une pétition paraphée de 1500 signatures contre cette nouvelle qu'ils estiment inacceptable. «Cela ne va en aucun cas créer de l’emploi mais va contribuer à renforcer la précarité de ces personnes», affirme Marlène Carvalhosa Barbosa, secrétaire syndicale du SIT. En effet, elle explique que le salaire minimum dans ces secteurs est de 3470 francs par mois. Une fois au chômage, les demandeurs ne touchent plus que 2950 francs.

«Depuis l’introduction de cette mesure, nous avons constaté une augmentation générale des sanctions. Et qui dit sanctions dit baisse, voir suppression, de l'indemnité qui est déjà très basse», déclare la syndicaliste. Le SIT et l’ADC craignent que la mesure ne soit bientôt élargie à tous les demandeurs d’emploi. «L’Office cantonal de l’emploi a tendance à oublier sa fonction de protection sociale et pratique une stratégie de mobbing à l’égard des chômeurs», déclare Alexandre Baljozovic, coordinateur de l’ADC. «Nous avons bon espoir que cette mesure intolérable soit annulée», signale Marlène Carvalhosa Barbosa.