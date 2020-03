Au chevet des victimes du coronavirus

Chaque jour, ils sont des chiffres, égrenés par le Département de la santé et repris dans les médias. Ils sont des âges, des pathologies. Une cohorte sans âme: celle des malades du Covid-19 hospitalisés aux soins intensifs. Mais ce jeudi, les chiffres sont des êtres humains. Des visages aux yeux clos, des pieds qui dépassent du drap bleu, des joues zébrées du scotch qui tient la voie respiratoire. D’une salle à l’autre, ce sont des hommes et quelques femmes entre la vie et de la mort. Les garants de ce fragile équilibre, les «soignants», deviennent Audrey, Jérôme et tant d’autres. Les soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) nous ont ouvert leurs portes, pour montrer le quotidien du personnel hospitalier au front et la réalité d’un virus qu’on ne doit pas sous-estimer.

Le Covid-19 est bénin plus de 80% des cas mais il cause une pathologie assez sévère pour entraîner une hospitalisation dans quelque 14% des cas. Si 167 patients ont déjà pu sortir des HUG, 310 sont toujours hospitalisés, dont 55 aux soins intensifs, où la majorité survit sous anesthésie générale et intubation.

Vague prévue début avril

Derrière les portes, on est loin des scènes d’hôpital de guerre italiennes. Ici, le tsunami n’a pas encore frappé. De l’agitation, mais ordonnée, un ballet de blouses qui bruissent, des cohortes de patients si stoïques qu’on en oublierait qu’ils tutoient la mort s’il n’y avait ces cascades de tuyaux, comme autant de lignes de vie, ces «pousse-seringues» qui injectent les médicaments salvateurs, ces écrans où rebondissent les cœurs. La ruche bourdonne, on dispense soins infirmiers et d’hygiène, traitements. On s’affaire à retourner le malade sur le ventre pour libérer ses poumons – l’opération en apparence anodine mobilise sept personnes.

L’absence d’intimité frappe, elle rappelle qu’on a dû densifier pour augmenter la capacité des soins intensifs. De 30 lits, on est passé à 55 occupés. Dans quelques jours, 110 lits pourraient être disponibles. «Nous travaillons avec des modèles épidémiologiques mais les prévisions sont extrêmement compliquées, expliquent Jérôme Pugin, chef du service des soins intensifs, et Georges Savoldelli, médecin-chef suppléant d’anesthésiologie. On s’attend à un pic de cas aux alentours de début avril, à moins que les mesures de confinement ne fassent infléchir la courbe…» Et de relever: «C’est la manière dont la population se comporte qui fera pencher la balance.»

Ces semaines de répit avant le raz-de-marée estimé permettent d’anticiper. Les HUG ont lancé une réorganisation des sites et des activités, avec les cliniques privées (voir infographie ci-dessus). «C’est malheureux à dire mais l’Italie a servi de crash test, rapporte Jérôme Pugin. Notre chance est d’avoir un coup d’avance.» Tout le personnel hospitalier est mobilisé, jusqu’au nettoyeur qui désinfecte les salles cinq fois par jour. Grâce à des renforts d’autres services – notamment d’anesthésie –, les effectifs des soins intensifs sont passés de 270 à 500. «Les soignants sont le nerf de la guerre», martèle Georges Savoldelli.

«On n’oublie pas le risque»

Pour autant, on ne s’improvise pas intensiviste. Des formations et des mises à jour des connaissances sont en cours. À ces compétences techniques s’ajoute la lourdeur du travail: on est passé de 1,5 à 3 patients par soignant. «On travaille encore dans de bonnes conditions, témoignent Audrey, 35ans, et Jérôme, 41 ans, infirmiers intensivistes depuis dix ans. Mais le travail a changé. Il faut désormais viser l’essentiel.»

Prioriser certains gestes, pas certains patients. Du moins pour le moment. Cette perspective, les deux intensivistes la redoutent. «J’espère qu’on n’en arrivera jamais à devoir choisir qui sauver.»

À la charge de travail s’ajoute la charge émotionnelle dans un service où la fin de vie et l’arrêt thérapeutique ont toujours fait partie du quotidien mais jamais dans les proportions d’aujourd’hui. Encaisser, aussi, la douleur des familles «qu’on prend en pleine face». Refuser toute visite à celles-ci – des vidéoconférences sont mises en place – sauf en cas de fin de vie. «Deux proches sont autorisés à se rendre au chevet du patient, rapporte Audrey. Ce n’est évidemment pas assez… Mais les familles sont incroyablement compréhensives, elles comprennent que c’est une mesure de sécurité.»

C’est une précaution indispensable pour protéger patients et soignants. Le chef des soins intensifs indique que moins de 0,5% de son personnel a été testé positif au Covid-19. Tout en admettant ne pas disposer de statistiques précises… «On fait ce qu’il faut pour être protégé. Mais on est conscient qu’il y a malgré tout un risque, on ne l’oublie pas, admet Jérôme. Je sais aussi que je peux le ramener à la maison malgré mes précautions.» Audrey, maman d’une petite fille, ajoute: «Nous aurions probablement plus peur si les enfants n’étaient pas autant épargnés par le virus. La donne serait alors très différente.»

Tenir cet «ultratrail»

Aux difficultés professionnelles s’ajoutent encore celles du quotidien en temps d’épidémie, qui exige le confinement des soignants lorsqu’ils ne sont pas au travail. Comment s’assurer que ces précieuses forces tiendront sur le long terme? Jérôme Pugin le reconnaît, «ce n’est pas un 100mètres haies mais un ultratrail que nous allons vivre». Les mesures de soutien passent par des cellules psychologiques, de l’hypnose parfois, «par nos proches, par les attentions de la population qui réchauffent le cœur», résument Audrey et Jérôme.

Et surtout, insistent-ils, par l’esprit d’équipe. Dans les moments sombres, mais aussi dans les plus légers: comme cet anniversaire que l’on fête au détour d’un couloir, à coups de bonbons Haribo et de sourires sous les masques.