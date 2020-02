Les Cherpines, nouveau visage de Plan-les-Ouates

Le temps de la réalisation est enfin arrivé à Plan-les-Ouates. Dix ans après le vote en faveur du déclassement des terres agricoles des Cherpines, le chantier du futur quartier est sur le point de démarrer. Les 1000 premiers logements devraient voir le jour à l’horizon 2023. Leur construction est toutefois soumise à une condition. Et non des moindres: le prolongement de la ligne de tram en direction de Perly.

En 2017, l’Exécutif actuel a signé une convention avec le Canton précisant que la livraison des logements devra coïncider avec la mise en service de nouveaux moyens de transport. Les magistrats avaient alors déclaré qu’en cas de non-respect de cet engagement par l’État, ils n’hésiteraient pas à faire opposition aux autorisations de construire pour retarder la réalisation des immeubles. Alors que le chantier du tram prend du retard, le futur Conseil administratif conservera-t-il la même ligne?

Huit candidats à la Mairie

Sur les trois élus sortants, deux se représentent: le démocrate-chrétien Xavier Magnin et la libérale-radicale Fabienne Monbaron. Après trois mandats, le Vert Thierry Durand cède, lui, sa place. Six autres candidats tenteront d’entrer à l’Exécutif: Philippe Rochetin (PDC), Nathalie Rüegger (PS), Mario Rodriguez (Vert), Roberto Righetti (PLR), Francisco Valentin (MCG) et Nicolas Lenoir (Vert’libéraux et Fédéraction). À l’exception de ce dernier, tous siègent actuellement au Conseil municipal.

De l’avis des sortants, le défi de la prochaine législature sera d’intégrer les futurs habitants. Avec le nouveau quartier des Sciers et les Cherpines, quelque 4000 nouvelles personnes sont attendues à Plan-les-Ouates. Aux Cherpines, la Commune a prévu d’accorder des espaces à des activités non lucratives au rez des immeubles. «Il reste à mettre en œuvre ce qu’on a décidé sur le papier et s’assurer que la mayonnaise prenne», résument Fabienne Monbaron et Xavier Magnin.

Avenir incertain

Grâce à sa juteuse zone industrielle, la Commune a toujours joui d’une aisance financière. Le montant dépensé par habitant y est le plus élevé du canton. Cette situation enviable pourrait toutefois être ternie par l’entrée en vigueur de la réforme de l’imposition des entreprises. L’impact réel du changement de taxation n’est pas encore connu, mais Plan-les-Ouates risque bien de compter parmi les communes les plus touchées.

Les jeux sont ouverts tant au niveau de l’Exécutif que du Délibératif. Six formations présentent une liste pour le Conseil municipal: le PDC (16 candidats), les Verts (8), les socialistes (6), le PLR (12), le MCG (9) et les Vert’libéraux-Fédéraction (4). Lancée à l’initiative de l’ancien conseiller administratif Laurent Seydoux, cette dernière formation espère placer ses quatre candidats. Laurent Seydoux s’engage de son côté à siéger au Délibératif s’il est élu.

À moins de trois semaines du scrutin, les interrogations vont bon train dans le village. Le PDC restera-t-il le groupe le plus fort après avoir été rejoint par les trois conseillers municipaux Vert’libéraux en cours de législature? L’apparentement du PLR avec le MCG sera-t-il payant? La vague verte gagnera-t-elle la commune? À ce stade, tous les pronostics sont permis.

Les chiffres

Population: 10717 habitants.

Sièges à pourvoir: 25 sièges au Conseil municipal et 3 conseillers administratifs.

Dépense/habitant par année: 6302 francs.

Budget 2020: 75,671 millions.