Chercheurs d’or et sales gamins

«La Tribune» du 20 juillet 1879 fait rêver les Genevois épris d’aventure. Dans les colonnes «Étranger», le nouveau souffle des chercheurs d’or et d’argent en Amérique inspire un rédacteur bien renseigné:

«Aux États-Unis, les beaux jours des chercheurs d’or, qui naguère exploitèrent avec tant de succès les placers [gisements d’or] de la Californie, paraissent revenus. C’est à Leadville (Colorado) que se trouve ce nouveau pactole. On a beaucoup parlé, il y a quelque temps, de cette ville sortie tout à coup de terre, et où règnent comme par enchantement la vie et l’animation des vieilles cités. Depuis le printemps de cette année surtout, les chercheurs d’or ont afflué dans cet eldorado.»

Fondée en 1878, cette ville est toute neuve: «La route conduisant à Leadville est, paraît-il, une des plus vivantes des États de l’Ouest, malgré les difficultés et les obstacles que la nature oppose aux émigrants par les montagnes Rocheuses qui s’y rencontrent. Mais le désir de faire fortune triomphe de tous les obstacles. Les émigrants affluent sur ce chemin, à pied, à cheval, en chariot, quelques-uns avec femme et enfants et emportant tous leurs ustensiles de ménage. Qu’une voiture verse sur le bord de l’abîme, ne croyez pas que les voitures vont s’empresser de porter secours et assistance: ce temps d’arrêt retarderait le voyage, et les émigrants sont trop pressés d’arriver sur le terrain des mines.»

Retour à Genève, avec une chronique locale alimentée par le courrier des lecteurs: «On nous écrit: vendredi soir, un certain nombre de gamins et de jeunes gens mal élevés s’évertuaient à imiter différents cris d’animaux plus ou moins sauvages, près de l’un des cafés du Grand Quai où ont lieu des concerts quasi publics. Nous attirons l’attention de la police sur des faits qui ne devraient jamais se produire, et surtout à une époque où il y a beaucoup d’étrangers dans notre ville.»

Au chapitre des faits divers, sous le titre «Une forêt qui marche», on peut lire que «par la suite du mauvais temps, l’Isère déborde dans les plaines de Montmélian et Francin. La Leyse inonde également les terrains en amont et en aval de Chambéry. […] La forêt de Joigny, située dans Combe-Mont-Granier, large de deux kilomètres carrés, a glissé sur le coteau d’Entremont, dans la direction du village, dont les habitants ont fui, affolés.»