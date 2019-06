Chêne-Bourg fête 150 ans d’histoire mouvementée

C’est la plus petite commune du canton en termes de superficie, mais hier comme aujourd’hui, elle a toujours été au cœur des enjeux genevois. Chêne-Bourg, avec son 1,28 kilomètre carré de territoire coincé entre ses sœurs Thônex et Chêne-Bougeries, fête ce samedi 150 ans d’une histoire mouvementée. Celle-ci est retracée dans un livre qui sort de presse pour l’occasion.

Diverses animations et célébrations, ainsi qu’une exposition de photographies, ont lieu dès le matin autour de la place Favre pour commémorer la séparation en 1869 de Chêne-Bourg et de Thônex, à laquelle elle était rattachée. Le vernissage du livre «Chêne-Bourg, entre passé et avenir», publié par les éditions Slatkine, a lieu lors de la partie officielle.

Lieu de passage éternel

Son auteur, l’historien Christophe Vuilleumier, souligne que les défis qui ont jadis façonné le visage de la commune sont très similaires à ceux d’aujourd’hui. Si Chêne-Bourg est actuellement en pleine mutation urbanistique autour de la construction du CEVA, elle a toujours été une des principales voies d’accès à Genève. Cette situation à cheval entre deux pays et tiraillée entre les confessions catholique et protestante lui a valu moult péripéties au cours des siècles.

Au Moyen Âge, le hameau de Chêne, qui ne compte que quelques maisons mais possède l’un des rares ponts traversant la Seymaz, se retrouve au cœur des tensions entre Genève et la Savoie. Une bataille y a même lieu en 1536. La bourgade passe des mains des comtes de Genève à celles du duc de Savoie en 1564.

Suite à l’épisode de l’Escalade, il est décrété en 1603 que Thônex restera catholique et Chêne protestante. Mais en 1754, le Traité de Turin fixe la frontière entre Genève et le Royaume de Sardaigne (ancien duché de Savoie) sur la Seymaz. Le hameau de Chêne est alors divisé en deux. La rive gauche de la rivière — l’actuel Chêne-Bourg — devient sarde et est rattachée à Thônex. Le temple protestant est démoli et remplacé par une église catholique. Lieu de passage important et relais pour les voyageurs, la région connaît une forte croissance démographique au cours du XVIIIe siècle. Les auberges et les commerces se multiplient et l’ancien hameau rural prend un caractère plus villageois.

Après l’invasion par la France de la Savoie, puis de Genève, à la toute fin du siècle, la commune de Chêne-Thônex fusionne avec le territoire voisin des Bougeries. Mais cela génère beaucoup de frictions et quelques années plus tard, les deux communautés sont de nouveau scindées. Avec la chute de Napoléon, la France doit céder en 1816 des territoires à Genève, qui vient de rallier la Confédération helvétique. Chêne-Thônex en fait partie. L’actuel Chêne-Bourg, après avoir été tour à tour genevois, bernois, savoyard, sarde et français, devient donc suisse.

En plein Kulturkampf

Au milieu du XIXe siècle, le Kulturkampf bat son plein dans la région de Chêne, partagée entre protestants et catholiques, radicaux et conservateurs. Le tout sur fond de polémiques autour des excès festifs des voyageurs, communiers ou notables genevois fuyant la rigueur morale de la Cité de Calvin, tous attirés par les nombreux cabarets et cafés du coin.

Le 17 février 1869, le Grand Conseil entérine la séparation de Chêne et de Thônex, réclamée par une pétition. Les intérêts du bourg industrieux et commerçant étaient devenus trop divergents de ceux des hameaux d’agriculteurs de Thônex, Fossard et Villette.

Dans les décennies suivantes, Chêne-Bourg connaît un fort développement, qui lui vaudra d’être surnommé «le boulevard du progrès». La route menant à Genève est l’une des premières du canton à être revêtue de macadam, dès 1827. Puis vient le tram hippomobile en 1864, et le train Annemasse-Eaux-Vives en 1888. Par mesure d’économie, on renonce alors à prolonger la voie ferrée jusqu’à Cornavin. Il faudra attendre 2019 et l’inauguration du Léman Express pour cela.

Mais à l’époque déjà, l’arrivée du train a favorisé le développement d’une activité industrielle dans le quartier de la gare, où sont aussi sortis de terre les premiers immeubles de la commune. Aujourd’hui, avec la Voie verte et la construction de la gare du CEVA ainsi que celle de la tour Opale, Chêne-Bourg est une fois de plus en passe de changer de visage et de connaître une nouvelle croissance démographique.

Renseignements concernant les festivités sur www.chene-bourg.ch

(TDG)