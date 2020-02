À Chancy, les candidats se bousculent au portillon

Alors que de nombreuses communes ont peiné à trouver des candidats pour rejoindre le Conseil municipal, Chancy fait figure d’exception. Pas moins de 27 habitants briguent les quinze sièges disponibles (la Municipalité dispose de deux places de plus qu’en 2015 en raison de l’augmentation de sa population). Et contrairement à 2015, où la liste Ensemble était seule en lice, une deuxième formation, nommée Bon vivre à Chancy, se lance dans la course.

Si les Chancynois auront le choix pour le Délibératif, il n’en est rien du côté de l’Exécutif. Le maire, Patrick Bouvier, et son adjoint Xavier Beuchat sont d’ores et déjà élus tacitement faute de concurrence, de même que Chantal Dubelly Hatinguais. Cette dernière prendra la place de Reynald Hugon, qui quitte son poste d’adjoint et vise un siège au Conseil municipal sur la nouvelle liste.

Le futur trio à la tête de la Mairie aura pour tâche de rénover entièrement l’école principale et de réaliser deux classes supplémentaires dans la seconde institution scolaire. Les élus devront également mettre un terme à plusieurs projets tels que l’ouverture d’un kiosque vendant boissons et restauration légère au milieu du village et la création d’un centre de rencontre dans l’ancien presbytère, racheté par la Commune en 2015.

L’Exécutif compte par ailleurs suivre de près l’évolution du centre du village, dont une partie a été rachetée aux enchères par la banque Raiffeisen l’année dernière.

Les chiffres

Population 1682 habitants.

Sièges à pourvoir 15 sièges au Conseil municipal. L’Exécutif a été élu tacitement.

Dépense/hab. par année 3317 francs.

Budget 2020 5,1 millions.