A Champel, un food-truck prend feu

Coup de chaud à proximité de la Cité Universitaires, sur les hauteurs de Champel. Peu après 17h, le feu s'est subitement déclaré dans une camionnette servant de la nourriture et des boissons. La rôtissoire à poulets s'est rapidement enflammée. Les pompiers sont accourus. La police s'est aussi rendue sur place.

Le principal danger était représenté par les bonbonnes de gaz situées dans le véhicule. En les refroidissant, les hommes du feu ont évité l'explosion. Si l'incendie avait été plus important, une décision d'évacuation aurait pu être prise. Très engorgé à ces heures de pointe, le quartier, et l'avenue Louis-Aubert en particulier, a été considérablement bouché à cause de cet incident. Aucun blessé n'était signalé à 18h.