Champel aura sa gare mais perd sa boucherie

L’état des lieux de sortie, c’est ce lundi 3 juin. Définitive, la sortie. L’enseigne bien connue du 6, avenue Bertrand est sur le point d’être déposée. Son lettrage d’origine court encore en façade, mais plus pour très longtemps. Un demi-siècle d’existence, une solide réputation dans le milieu professionnel et une clientèle comblée n’auront pas suffi: la boucherie de Champel rejoint à son tour la rubrique nécrologique des petits commerces de proximité contraints de mettre la clé sous la porte.

On doit la mauvaise nouvelle à une cliente fidèle, l’éditrice Marlyse Pietri, qui a envoyé au journal ce courriel aimable: «Notre boucher Christian Mansey était très aimé de ses clients. Il les servait avec de grandes compétences. Ceux qui apprécient la nourriture et la cuisine regretteront vivement ses conseils.» On confirme le dépit culinaire pour avoir dégusté, il y a une année, de succulents petits pâtés à la viande, parmi les meilleurs de Genève. La visite, déjà, s’était effectuée dans un contexte plein de désillusion et d’incompréhension. Les commandos antispécistes étaient passés la veille, caillassant en pleine nuit le commerce, jetant à l’intérieur des projectiles équivalant à des boules de pétanque. «Heureusement pour moi, je retire chaque soir ma marchandise exposée, nous expliquait alors M. Mansey. Je suis là chaque matin à 5 h 30 pour ma mise en place. Les premiers clients arrivent à 6 h 30.»

De ce passage au lever du jour, il ne reste désormais plus rien, sinon une chaise installée jadis pour permettre aux personnes âgées d’attendre assises leur tour d’être servies. «Je faisais un peu de social dans tout ça et il m’arrivait d’arranger les gens qui étaient dans le besoin», note celui qui a vendu le samedi 18 mai ses dernières tranches de pâté en croûte – fameux, le pâté, cuit trois fois par semaine pour que la pâte maison, à base de beurre et de saindoux, reste toujours croustillante. «Je n’avais que du 1er choix dans mes viandes, la clientèle le savait, appréciait le service, le conseil, la propreté du lieu. Certains me disaient que c’était comme dans une bijouterie chez moi.»

En sursis, le bijou charcutier. «Il y a cinq ans, j’ai dû me séparer de mon employé. Le proche chantier du CEVA m’a fait perdre près de 50% de ma clientèle. Tous ceux qui venaient en voiture ont renoncé. Mon voisin boulanger a dû se résoudre à licencier lui aussi. Tous les petits commerces du quartier ont trinqué…» Mais le coup de grâce est venu du non-renouvellement du bail.

«Je l’ai appris l’automne dernier. Le propriétaire de l’immeuble ne veut plus d’une boucherie dans son arcade du rez-de-chaussée. J’ai 65 ans cette année. Mon intention était de me retirer en douceur, en me cherchant d’abord un repreneur, avant de lui passer la main comme nous l’avions fait avec mon prédécesseur, Alexandre Vuarrier, qui fut mon patron.»

Pour la douceur, on oublie, même si elle figure sur le petit mot d’adieu, joliment tourné, figurant sur la porte d’entrée. «J’ai vendu les balances, les plats, ma table de travail à des confrères», précise le sortant. Mais le plus dur, pour lui, a été de devoir casser le mobilier qui constitue le cœur de la boucherie: soit la banque réfrigérée de 7 mètres de long, vieille de 40 ans; elle avait été faite sur mesure, d’après la grandeur du commerce. Impossible de la remonter ailleurs. «De devoir me résoudre à ça, de tout y tirer dans la benne a été un moment difficile», conclut le boucher de Champel, entre deux échanges avec d’anciens clients qui viennent aux nouvelles. «Vous reviendrez dans le quartier, n’est-ce pas? Vous allez nous manquer M. Mansey…»

L’homme aimé promet de donner des nouvelles. On ne manquera pas de les relayer si d’aventure sa carrière se poursuit ailleurs dans la ville. Mais ce ne sera plus du côté de Champel, un quartier qui aura sa gare à Noël mais plus de boucherie artisanale.

(TDG)