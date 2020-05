Champ-Dollon respire mieux. Pas les avocats

Le coronavirus ralentit l’activité de la prison, de la police, de la justice et des avocats pénalistes. Le cas de Champ-Dollon est criant: selon nos renseignements, en février, 163 détenus y faisaient leur entrée. Les arrivées sont passées à 105 en mars puis à 78 en avril. Ces chiffres illustrent la baisse des arrestations par la police et donc celle des procédures au Ministère public à Genève depuis le début de la crise sanitaire.

En mars, la RTS révélait que pour désengorger la prison, le procureur général Olivier Jornot avait notamment demandé à la police de se concentrer sur les délinquants faisant courir un risque pour la société.

Baisse de 50%

Aujourd’hui, Laurent Paoliello, porte-parole du Département en charge de la sécurité, indique que les arrestations gérées par le Parquet et la justice des mineurs, qui s’élevaient à 451 en février, sont descendues à 264 en mars pour arriver à 188 en avril.

Moins de personnes arrêtées, moins de procédures: «À titre d’exemple, en mars et avril 2020, les procédures portant sur des cambriolages et dont le Ministère public a été saisi ont diminué de 50%, précise le service de communication du pouvoir judiciaire. Une significative diminution a également été constatée dans le domaine du trafic de stupéfiants, de la migration illégale et du travail au noir.»

Le nombre de personnes arrêtées mises à disposition du Parquet a fortement diminué, confirme la justice genevoise: «Les demandes de mise en détention provisoire ont certes connu une diminution mais dans des proportions nettement plus faibles.»

Résultat: à Champ-Dollon, le nombre de détenus est passé de 634 le 1er mars à 545 un mois plus tard puis à 496 le 5 mai. Ouverte en 1977, la prison compte 398 places. Rappelons que le cap des 900 détenus avait été franchi durant l’été 2014.

Le pénaliste Robert Assaël réagit vivement: «Il a fallu cette dramatique pandémie pour arriver à cette occupation presque acceptable. On est loin, et tant mieux bien sûr, du pic du 17 août 2014, avec 904 détenus, soit une occupation de 234%. Cette année-là, le Tribunal fédéral avait retenu que les conditions de détention constituaient une atteinte à la dignité humaine et violaient la Convention européenne des droits de l’homme.»

Du côté des infractions, l’avocat estime que la baisse des cas de cambriolages est logique car les gens restent chez eux: «Il y a moins d’actes de violence liés à l’alcool, car les bars sont fermés. Le Ministère public a aussi dû donner des instructions pour moins arrêter, voire libérer davantage. C’est donc possible. Pourvu que cela dure au-delà de la pandémie.»

Comme d’autres confrères, Me Assaël constate que «la réduction de l’activité a nécessité le recours au chômage partiel pour certains avocats. Toutefois, on ne va pas se plaindre, car nous exerçons une profession passionnante et privilégiée.» Présidente de la commission de droit pénal de l’Ordre des avocats, Me Catherine Hohl-Chirazi relève par ailleurs qu’un nombre important d’audiences, concernant des prévenus non détenus, ont été annulées en mars et en avril en raison de la situation sanitaire: «Forcément cela a ralenti l’activité.»

Me Pierluca Degni explique que de manière générale, bon nombre des mandats du pénal commun dépendent des arrestations de la police. «Dans les cas de défense obligatoire, cette dernière fait appel aux avocats. Or si les arrestations diminuent, les mandats et nominations d’office suivent la même tendance. Il y a donc bel et bien une baisse des activités des avocats actifs dans ce domaine ces deux derniers mois. Nous devrions cependant assister à une assez forte inversion de tendance avec le déconfinement.»

L’avis du bâtonnier

La situation de surpopulation chronique dans les prisons, notamment à Champ-Dollon, constitue un sujet d’inquiétude permanent pour l’Ordre des avocats, explique le nouveau bâtonnier, Me Philippe Cottier.

«Dès le début de la pandémie, nous sommes intervenus tant auprès du conseiller d’État Mauro Poggia qu’auprès du procureur général afin de nous assurer que toutes les mesures nécessaires, notamment sanitaires, étaient prises pour éviter la propagation du virus en prison. De telles mesures étant difficiles à faire appliquer en milieu carcéral, nous avons également insisté sur la nécessité, dans les limites qu’offre la loi, de limiter au strict minimum les incarcérations et d’examiner les possibilités de libérations conditionnelles.»

Enfin, le patron des avocats confirme que «la situation actuelle frappe de plein fouet notre profession à l’instar des autres. Contrairement à l’idée reçue, les avocats et avocates ne sont pas tous et toutes des nantis. Un nombre important de nos membres, au-delà des pénalistes, subissent un ralentissement très important de leurs activités.»