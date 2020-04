Des chaînes de points lumineux dans le ciel interpellent des Genevois

Depuis quelques jours, de nombreux Genevois ont observé de drôles de petits points dans l'espace. Ils font état de longues chaînes de points lumineux qui se déplacent rapidement dans le ciel nocturne. Contacté, Skyguide confirme ces observation et explique qu'il s'agit des satellites de la mission Starlink lancée par la société SpaceX d'Elon Musk.

Le média online Le Matin a également fait état de ces points lumineux, précisant que SpaceX a réussi mercredi soir à mettre en orbite sa septième vague de 60 satellites, portant leur nombre dans cette constellation spatiale artificielle à 422.

Le projet Starlink consiste à déployer plusieurs milliers de mini satellites de télécommunication en orbite basse afin qu'Internet à haut débit soit accessible partout sur la planète.

Skyguide précise que «des dizaines de milliers de ces satellites seront en orbite autour de la terre dans le futur». Ils se veulent néanmoins rassurant. «Les avions ne volent jamais dans cette zone, car ces chaînes de points lumineux sont nettement plus hautes dans le ciel… Les plus grands avions volent entre dix kilomètres et quinze kilomètres de hauteur maximum. Et les satellites sont à une hauteur entre 328 km et 580 km…. Donc il n'y a définitivement pas de problème pour le contrôle de trafic aérien!»