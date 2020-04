«Certains restaurants ne pourront pas rouvrir»

Il est fan de gastronomie et il attendait cette nouvelle avec impatience: dès le 11 mai, Nicolas va enfin pouvoir aller partager un bon repas avec ses copains. Le Conseil fédéral a, en effet, annoncé ce mercredi la prochaine réouverture des restaurants. Le grand chef du Domaine de Châteauvieux Philippe Chevrier apprécie, lui aussi: "La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir redémarrer un mois avant les premières prévisions."

Sans doute d'ailleurs la plus grande surprise du chef gouvernemental que cette décision dans le cadre des nouvelles étapes du déconfinement du pays. «C'est une nouvelle que nous attendions, déclare pourtant Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Le pire, c'est de rester dans le flou. Nous sommes donc heureux. À nous de faire à présent notre métier d'accueil tout en protégeant notre personnel et les clients. Nous avons tous une responsabilité pour aider à endiguer ce satané virus.»

Pression économique?

Serait-ce la pression de cet important lobby économique - plus de 20'000 établissements en Suisse, dont 2500 à Genève - qui aurait activé les choses? «Non, a réagi la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Nous étions en négociations avec ce secteur et il nous a donné des assurances sur la protection de la population.» Le 11 mai, les restaurateurs ne pourront ainsi accueillir que 4 personnes par table (ou parents et enfants); deux mètres de distance ou des éléments de séparation devront également être garantis entre les groupes.

Un dispositif de protection qui ne pourra pas être mis en place par certains professionnels, avertit déjà Laurent Terlinchamp: "La taille de leurs établissements ne le permet tout simplement pas." Parmi eux, le fameux Thé de la rue des Bains, dépaysant et gourmand à souhait, devrait effectivement connaître quelques difficultés...

Philippe Chevrier abonde: "Dès qu'il y a des restrictions, c'est extrêmement compliqué. Nous restons dans l'incertitude. Nos clients vont-ils revenir? Allons-nous pouvoir rappeler l'ensemble de notre personnel? Nous devrons avancer un peu à tâtons, l'objectif restant de maintenir la qualité."

Chômage partiel maintenu?

Le président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève table sur une reprise progressive: «Avec ces mesures fédérales, nous ne pourrons utiliser que 30% des lieux. Genève possède des cafés charmants, mais parfois difficiles à aménager. Il faudra aussi voir comment les gens vont réagir à cette réouverture.»

On le voit bien la joie du président reste «mesurée», selon ses propres termes: «Après la bonne nouvelle du jour, nous attendons une confirmation sur les mesures d'accompagnement - chômage partiel - pour les employés (au nombre de 16'000 dans la restauration genevoise) qui ne pourront pour l'heure pas reprendre le travail».