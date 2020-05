Le centre pour requérants d'asile au Grand-Saconnex dépendra de Berne

Le gouvernement genevois estime ne pas être compétent pour «renoncer à la construction d’un centre fédéral d’attente et de départ» pour requérants d'asile, comme le demandait une motion du Grand Conseil, approuvé en mars 2019. L'Exécutif cantonal l'a fait savoir ce lundi via un communiqué. Rappelons que ce centre doit voit le jour en 2022 au Grand-Saconnex, à proximité de l'aéroport de Genève.

Pour justifier sa position, le Conseil d'État genevois argue que les décisions «liées à la restructuration du domaine de l'asile et à l'implantation des centres fédéraux pour requérants d'asile sur le territoire national ont été prises conjointement par la Confédération, les cantons et les communes». Et ce, via une déclaration conjointe émise à l'issue de la Conférence nationale sur l'asile du 28 mars 2014. Le gouvernement genevois rappelle également que «les textes fondant la restructuration de l'asile ont été acceptés par le peuple en votation fédérale le 5 juin 2016».

Crainte des conditions d'accueil

Une majorité du Parlement genevois s'inquiétait du sort pouvant être réservé aux requérants d'asile, notamment en termes de conditions d'accueil (lieu «clôturé», personnes «fouillées» et dont les entrées seraient «strictement contrôlées») mais aussi en termes de lieu choisi (bruit et pollution) et d'«impact psychologique» lié à la présence proche de la police internationale et d'un centre de détention administrative.

Dans sa réponse, le Conseil d'État indique que ce nouveau centre fédéral ne sera pas un «centre fermé», les requérants d'asile étant libres de sortir chaque jour et les week-ends selon les horaires définis par le règlement de maison, pouvant être adaptés en accord avec la commune concernée. S'agissant du bruit, l'Exécutif avance« que la question du respect des normes anti-bruit avait été prise en considération dans les procédures d'autorisation de construire du bâtiment». Enfin, concernant la future présence du nouveau bâtiment de la police internationale et du centre de détention administrative de courte durée, le Conseil d'État rappelle que le projet global a été conçu «de manière à ce que la proximité géographique avec l’aéroport ne soit ressentie ni par les occupants du premier bâtiment, ni par ceux du second».

