Centenaire, l’aéroport va guincher toute l’année

Presque 18 millions de passagers

Le temps est passé où l’aéroport annonçait ses taux de croissance en claironnant. La grogne des riverains et l’urgence climatique sont passées par là. C’est en tenant compte de ce contexte qu’André Schneider a présenté les derniers chiffres. En 2019, 17,9 millions de passagers ont utilisé l’aéroport, ce qui représente une hausse de 1,4%. Pour la deuxième année consécutive, la croissance est inférieure à 2%. «Il y a clairement l’amorce d’un ralentissement», commente le directeur, sans regret apparent, rappelant que les taux ont souvent dépassé les 4% dans le passé.



Ce tassement s’explique. «Notre réseau européen est excellent. La moitié des centres économiques sont atteignables dans la journée, avec un aller et un retour.» Le marché est arrivé à maturité.



Le nombre de vols a lui aussi diminué. On en a compté 186'000, soit 0,6% de moins en une année. «Notre trafic est désormais inférieur à celui de 2014». Des avions plus grands et mieux remplis expliquent cela.



L’Office fédéral de l’aviation civile annonçait 25 millions de passagers pour 2030, ainsi que 236'000 mouvements. À voir l’évolution récente, André Schneider admet que ces chiffres ne seront pas atteints. Voilà qui donne raison aux associations qui dénonçaient ces prédictions, et contre lesquelles l’OFAC s’est arc-bouté avec entêtement.



Moins de mouvements signifie moins de nuisances. Mais le talon d’Achille de l’aéroport, ce sont les vols nocturnes. Car ces mouvements pèsent lourd dans le calcul du bruit que la plateforme doit réduire. Si aucun décollage n’est programmé après 22 heures, les départs en retard sont nombreux.



2019 a enregistré 10'037 mouvements nocturnes, un chiffre en baisse de 5,2%. Les atterrissages représentent le 85% de ces vols (en baisse de 3%). Les décollages, eux, ont été réduits de 15%. Le directeur se félicite des efforts consentis par la plateforme et les compagnies. C’est sur ces vols que l’aéroport doit agir si elle veut respecter ses engagements de limitation du bruit d’ici à 2030.



C.B.