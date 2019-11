Céligny montre de quel bois elle se chauffe

Enclave genevoise en terre vaudoise, Céligny a l’habitude de composer avec son grand voisin pour toutes sortes de prestations. C’est dans cette optique que la Commune a réalisé un grand projet de chauffage à distance.

«Nous avions acquis un terrain de 17 000 m2 sur lequel nous comptions construire des logements, explique la maire, Marie-Béatrice Mériboute. Mais avec quel concept énergétique? Nous voulions privilégier une source locale et renouvelable.»

L'exemple de Bogis-Bossey

C’est désormais chose faite. Au centre du village, un ensemble de quatre petits immeubles totalisant 52 logements et deux commerces, les Grands-Chênes, est sorti de terre en 2016. Et sous terre, c’est une chaufferie innovante qui a été aménagée. «Nous avons pris exemple sur la nouvelle école de Bogis-Bossey (VD), qui se chauffe avec des plaquettes de bois», précise la maire, qui a conduit le projet avec son adjoint Vincent Hornung, notamment responsable des Bâtiments.

L’installation, à laquelle ont été raccordés deux immeubles plus anciens, a été conçue par l’entreprise Amo-Conseil, basée à Nyon. Bien qu’elle fonctionne depuis deux ans déjà, elle a été présentée aux Célignotes et aux élus des communes vaudoises le 21 septembre dernier, lors d’une journée portes ouvertes. Le réchauffement climatique est un thème porteur et d’actualité… «Le chauffage à bois n’ayant pas toujours bonne presse, il nous semblait intéressant de présenter cette réalisation», glisse Marie-Béatrice Mériboute.

Une solution hybride

Concrètement, de quoi s’agit-il? D’une installation hybride qui combine bois et mazout et couvre les besoins des immeubles en chauffage et eau chaude sanitaire. «Un chauffage exclusivement à bois coûte encore cher, explique l’ingénieur Fabrice Baertschi, directeur associé d’Amo-Conseil. Il est par ailleurs optimisé à pleine puissance, ce qui n’est pas le cas en été, où la chaudière à mazout prend le relais. Cette dernière sert aussi d’appoint en hiver. Cela permet d’éviter les démarrages à froid de la chaudière à bois, qui couvre 85% des besoins thermiques annuels, et réduit ainsi les émissions de particules.»

Bois des forêts avoisinantes

Le bois justement, parlons-en. Car il est l’une des composantes majeures de cette installation qui se veut «écoresponsable». Les plaquettes sont fournies par l’ACP Trélex, soit l’Association intercommunale pour l’exploitation d’un couvert régional à plaquettes et bois énergie. Un nom à rallonge, mais un partenaire qui permet de limiter au maximum les déplacements par camion et favorise les emplois de proximité (bûcherons, etc.).

«Notre bois provient des forêts de nos vingt communes membres, relève Pierre Hoffmann, président de l’ACP Trélex. Nous utilisons environ 80% de feuillus et 20% de résineux. La capacité de la benne à plaquettes des Grands-Chênes est de près de 40 m3. En plein hiver, on tient une semaine à peu près.» Pour la petite histoire, Céligny a dû demander l’accord du Canton de Genève pour intégrer cette entité vaudoise et acquérir des parts à hauteur de 100 000 francs environ.

Pour environ 1,1 million de francs

Au final, le CAD (chauffage à distance) des Grands-Chênes a coûté 1,1 million de francs environ à la Commune genevoise. Elle chauffe une centaine de logements et a permis de réduire de 200 tonnes par an les émissions de CO2 des deux anciens immeubles raccordés.