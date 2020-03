La caverne d’Ali Baba des brocanteurs ferme ses portes

C’est un lieu qui ne requiert pas de «Sésame, ouvre-toi» pour dévoiler ses trésors, mais que seuls les initiés connaissent. À Chêne-Bourg s’étend, sur 2000 mètres carrés en sous-sol, une véritable caverne d’Ali Baba pour les brocanteurs, les chineurs et les amateurs de bibelots en tous genres. Au plafond, des lustres en cristal sont accrochés par centaines. Des rangées de meubles d’époque à n’en plus finir exposent de la vaisselle en étain, des chandeliers, des vases de la dynastie Ming, des bustes en marbre de Carrare ou encore cette fameuse argenterie qui, dit-on, fait la réputation du lieu jusqu’aux États-Unis. On le nomme la Salle des ventes ou «La Découverte», c’est selon.

Ses jours sont comptés. L’espace doit fermer ses portes à la fin du mois. «Le nouveau propriétaire a décidé de détruire le bâtiment», raconte Jean-Daniel Battolo. L’homme de 35 ans à la silhouette longiligne gère le magasin avec sa sœur, Nadia. Leur père, Luigi Battolo, qu’ils appellent «le patron», est connu «comme le loup blanc» dans le petit monde des puciers. Jean-Daniel explique qu’un projet immobilier verra le jour sur les lieux. Un de plus dans ce quartier en pleine mutation depuis l’arrivée du Léman Express.

Une affaire de famille

Dans les années 1960, cet ancien immeuble industriel a hébergé un marchand de vin, puis le dépôt-vente «Shopping-puces». Luigi Battolo l’a repris en 2012. «La différence, c’est que nous sommes des marchands, précise Jean-Daniel Battolo. Nous achetons et nous vendons. Le dépôt paie une fois que c’est vendu.» Et d’ajouter avec gourmandise: «On voit apparaître un nombre impressionnant de pépites. Les Genevois ont toujours eu les moyens et beaucoup voyagé. Ils ont rapporté des pièces de collection.»

«On vend du luxe au prix du plastique»

À l’entrée du magasin, Christine emballe sa dernière trouvaille: un miroir Louis XVI. «On trouve des objets splendides», affirme cette habituée qui a fait sienne, il y a quelques années, une imposante armoire vaudoise «pour 500 francs, alors qu’elle en valait 20'000 à l’époque.»

«C’est bien quand c’est le client qui le dit», rigole, derrière le comptoir, Jean-Daniel Battolo. Celui qui est «né dans le métier» évoque comment le marché des brocanteurs «s’est cassé la figure» ces trente dernières années, victime, entre autres, de la concurrence Ikea. «Aujourd’hui, on vend du luxe au prix du plastique», résume-t-il. Dans le milieu, on dit aussi, mauvaise langue, que «les gens qui ont du goût n’ont plus les moyens et que ceux qui en ont n’ont pas de goût».

Posant la main sur un secrétaire en noyer du XVIIIe siècle, Jean-Daniel Battolo explique qu’à l’époque, les familles investissaient pour offrir du mobilier aux jeunes mariés. Les pièces se transmettaient ensuite de génération en génération. «Aujourd’hui, fabriquer un secrétaire comme celui-ci coûte plusieurs milliers de francs», relève-t-il. Parmi ses récentes acquisitions: un bureau ayant appartenu à Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge.

Croisée aux abords de la zone «prix libre», Christiane se définit comme une «accumulatrice compulsive». À Paris, où elle habite, les lieux de ce genre ont disparu, regrette-t-elle. Lorsqu’elle vient à Genève rendre visite à son fils, elle en profite pour déambuler quelques instants dans ce dédale qu’est «La Découverte». «Les meubles sont de qualité. Mais cela n’intéresse plus les gens. Ils achètent du plaqué qui finit sur le trottoir deux ans plus tard.»

Geste humain

Certains meubles ne se font tout simplement plus. Avec le temps, la configuration des logements a changé. L’intérieur blanc, qui s’accommode mieux aux meubles laqués ou en fer forgé, s’est imposé. Le chauffage des appartements «fait bouger» le bois, jadis incontournable. Au détour d’une allée, on se trouve à ressusciter des mots qui n’existent plus que dans le dictionnaire. On dégote une travailleuse, petit meuble à tiroir (pour les bobines) sur laquelle les femmes posaient leur machine à coudre. On tombe aussi sur une liseuse, table incurvée, pourvue d’un plateau qui se lève. Bien avant Amazon et ses Kindle. «Un meuble industriel n’aura jamais le même cachet. Comme la peinture ou la musique, rien ne remplace le geste humain. Ce sont ses petites imperfections qui font qu’une pièce est belle», dit Jean-Daniel Battolo.

En attendant de trouver une nouvelle maison, «La Découverte» a créé un site internet. Pour Jean-Daniel Battolo, la profession de brocanteur est à un tournant. «Les temps sont difficiles pour tous les artisans. Il faut qu’on s’unisse avec les ébénistes, les orfèvres, les bijoutiers, les verriers… En mettant notre savoir-faire en commun, par exemple dans un même lieu, on trouvera notre salut.» L’appel est lancé.