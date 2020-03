Le casse-tête des déménagements

Comme chaque fin de mois, les entreprises de déménagement sont sollicitées par les personnes qui quittent leur logement pour emménager dans un nouvel appartement. Mais la vilaine bestiole qui pourrit la vie de la planète s’est invitée dans ces opérations. «C’est un véritable casse-tête», résume le porte-parole d’une société mettant en lien les particuliers avec les entreprises. En raison des mesures fédérales obligeant à maintenir une distance entre les gens, il est compliqué de transporter à deux ou trois des objets volumineux. D’autant plus que les efforts des déménageurs les font transpirer, risquant de contaminer ou d’être infecté par un collègue. «Nous insistons auprès de notre clientèle pour différer le déménagement, détaille Isabelle Harsch, cheffe d’une entreprise de transports. Mais ce n’est pas toujours possible.»

Pour compliquer les choses, le service de délestage des encombrants de la Ville de Genève est fermé depuis le 16 mars, tout comme désormais les espaces de récupération cantonaux de Bernex, Carouge et Bellevue. Il est donc très difficile de se débarrasser de ses vieux meubles juste avant un déménagement. Pour la Ville, «la collecte des débarras encombrants n'est donc pas été jugée essentielle dans la crise actuelle, notamment en comparaison de la collecte des ordures ménagères, déchets organiques, papier/carton qui elles sont maintenues et prioritaires. Le nettoyage des rues est lui aussi maintenu». Aucune date de remise en service n’a été agendée, la situation sanitaire évoluant de jour en jour.

Les professionnels ont accès à des lieux de débarras. Il ne reste aux particuliers qu’à trouver une entreprise qui soit d’accord de le faire, moyennant une majoration du prix global de déménagement, évaluée à au moins 10%. Des transporteurs jouissent aussi de surfaces de stockage. Mais dans ce cas aussi, il faudra ouvrir le portefeuille ou dégainer sa carte de crédit. La Ville de Genève précise encore que «l’abandon des encombrants sur la voie publique reste interdit et amendable en tout temps».

La situation est similaire en France voisine. On y bute déjà face à des vieux matelas déposés en tas, au milieu de meubles à moitié cassés. La déchetterie de l’agglomération d’Annemasse, qui regroupe plus de 80'000 habitants, sans compter ceux des localités plus lointaines, est fermée jusqu’au 18 avril. «Stockez les chez vous», répond l’agglomération. Et si ce n’est pas possible, puisqu’un encombrant, précisément, encombre? «Adressez-vous chez Excoffier, à Bons-en-Chablais. Mais c’est payant». Coup de téléphone à cette entreprise de recyclage haut-savoyarde, mais elle n’intervient que chez les professionnels. Une exception est-elle possible, même en lâchant quelques euros? Pas vraiment. Avant de raccrocher, l’employé nous conseille de nous adresser à…l’agglomération et nous souhaite «bon courage». Dans ce contexte, le slogan d’une société suisse, qui promet avec elle de «déménager sans stress» prête à sourire.