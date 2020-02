Le Casino-Théâtre ferme ses portes par précaution

Le Casino-Théâtre a fermé ses portes lundi pour une durée indéterminée. Un problème de «stabilité de la toiture» a été détecté lors d’expertises menées sur le bâtiment en vue de sa rénovation. Par mesure de précaution, la Ville a préféré annuler tous les spectacles prévus dans la salle. Le Service culturel travaille d’arrache-pied pour proposer une solution de rechange acceptable à tous les organisateurs.

Les défauts ont été constatés en deux temps. «Les premiers éléments anormaux ont été observés par l’ingénieur juste avant Noël, détaille Philippe Meylan, directeur du patrimoine bâti de la Ville. Sur conseil de celui-ci, nous avons décidé d’installer une nappe chauffante sur le toit de la salle, pour éviter qu’en cas de chute de neige, la structure ne soit encore davantage fragilisée.»

La mesure ne suffira pas. En poursuivant ses expertises, l’ingénieur a décelé d’autres défauts, plus graves. «Les travaux réalisés il y a plusieurs dizaines d’années n’ont pas été effectués dans les règles l’art, résume Philippe Meylan. L’ingénieur nous a fait savoir que, sur la base de ses calculs, il ne pouvait garantir la stabilité de la toiture.» Si le risque d’affaissement s’avère faible, la Ville a préféré adopter le principe de précaution.

«Le Service culturel est mobilisé pour tenter de trouver des solutions de rechange»

La fermeture immédiate de la salle n’est pas sans conséquence. Une vingtaine de spectacles devaient y avoir lieu d’ici au mois de juin. Il faut les reloger. «Le Service culturel est mobilisé pour tenter de trouver des solutions de rechange», précise Félicien Mazzola, porte-parole du Département de la culture et du sport.

Le one-woman-show de l’humoriste Marina Rollman prévu lundi soir a ainsi été déplacé à la dernière minute au Théâtre Pitoëff, à quelques pas de là. Les jauges des deux salles ne sont toutefois pas identiques. Alors que le Casino-Théâtre a une capacité de 480 personnes, la salle communale de Plainpalais peut accueillir au maximum 315 spectateurs.

Tout le défi pour le Service culturel de la Ville se situe là: répondre aux exigences à la fois techniques et spatiales des organisateurs. «Toutes les possibilités sont étudiées», assure Félicien Mazzola, qui évoque aussi bien le Palladium, l’Alhambra, le Bâtiment des Forces Motrices ou encore les salles existantes dans d’autres communes.

Si des travaux de consolidation de la toiture auront lieu dans les mois à venir, rien ne garantit que le Casino-Théâtre pourra rouvrir ses portes avant les travaux de rénovation de la salle. Ceux-ci auront lieu au plus tôt d’ici à un an et demi ou deux ans. Une demande de crédit devrait être soumise au Conseil municipal au cours de l’année.