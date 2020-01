La carte des inégalités à Genève est dessinée

De gros écarts de revenus

Dans le canton, la distribution du revenu est plus inégalitaire que dans le reste de la Suisse, démontre l’Office cantonal de la statistique (Ocstat) dans une publication de décembre2019. Ce n’est toutefois pas parce que les bas revenus sont très inférieurs à ceux du reste du pays, mais parce que les hauts revenus y sont plus élevés qu’ailleurs.



Ce constat a été établi et confirmé de différentes manières par l’Ocstat. Ont notamment été utilisées les deux mesures d’inégalité les plus couramment usitées au sein des pays de l’Union européenne: l’indice de Gini et le rapport S80/S20. Selon ce dernier indicateur, le revenu total des 20% des Genevois vivant dans les ménages aux revenus les plus élevés est 6,4fois plus grand que celui détenu ensemble par les 20% des ménages genevois vivant avec les revenus les plus bas. En Suisse, ce rapport est de 4,3.



À Genève, les 5% des résidents avec les plus hauts revenus concentrent 22% du revenu total, soit autant que les 45% de la population vivant dans les ménages aux revenus les moins élevés.



À relever que l’Ocstat s’est servi pour ses calculs du «revenu brut d’équivalence». Il a l’avantage de prendre en compte l’ensemble des revenus d’un ménage mais également la taille et la structure de celui-ci, et donc ses dépenses. Pour une personne seule, un revenu au maximum de 48353francs vous classe parmi les 25% de la population ayant les revenus les plus faibles. Mais pour un couple avec deux enfants de moins de 14ans, le revenu doit être inférieur à 101541francs.



À l’inverse, pour faire partie des plus hauts revenus, il faut gagner, lorsqu’on vit seul, au minimum 106323francs. Pour le couple avec deux enfants, on passe à 223278francs.



L’Ocstat a également calculé le niveau d’inégalité des revenus au sein des communes genevoises. Le niveau le plus faible se trouve à Bernex et à Vernier, et le plus fort à Chêne-Bougeries, «une commune à la distribution des revenus très hétérogène», souligne l’Ocstat.



Il ressort de ce coup de zoom un fait a priori assez surprenant, relevé par la publication: «D’une manière générale, les communes dont le revenu médian est bas ont un niveau d’inégalité inférieur ou égal à celui observé dans le canton. À l’inverse, les communes dont les résidents affichent les plus hauts revenus ont des niveaux d’inégalité supérieurs à la moyenne cantonale.» C’en est fini du mythe de la population homogène à Cologny, Collonge-Bellerive ou Veyrier.



