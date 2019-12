Carpes enchantées dans la nuit sarde

Trois oiselles humectent leur bec dans le béton des vasques des Fontaines. De belles carpes koï venues de l’Arve remontent dignement la rue Vautier pour frayer. Place du Marché, une jungle de pétales colonise les platanes, alors qu’un vol de mouettes se déploie sur la place de l’Octroi. Le monde à Carouge est sens dessus dessous, bruissant la nuit de créatures lumineuses et enchantées qui, le jour, se coulent dans la ville active.

La Municipalité carougeoise a souhaité cette année ajouter aux décorations traditionnelles de Noël des interventions artistiques qui resteront visibles jusqu’à la mi-janvier. C’est entre chien et loup que la féerie de ces illuminations se répand comme une traînée de poudre scintillante. «Les entrées de Carouge sont baignées d’une lumière froide et blanche comme la neige, alors que la vieille ville est plongée dans une clarté chaude», commente Alya Stürenburg Rossi, cheffe du Service culturel. De l’Octroi au Rondeau, le courant radieux suit les rails du tram et irrigue en étoile des artères de clarté. Les Lyonnais du studio Pitaya (lire ci-contre) et Cédric Le Borgne acclimatent «la nature en milieu urbain, mais une nature industrielle, forgée dans des matériaux simples», dit la responsable.

On connaît à Genève Cédric Le Borgne depuis quinze ans. Mais à Carouge, il s’est sublimé. «Les Oiseaux», trois moineaux se désaltérant dans les fontaines des Tours, sont un délice. «J’aime intervenir dans l’espace public, commente l’artiste toulousain. L’œuvre rencontre quelqu’un par hasard; naît une poésie particulière, une histoire qui s’installe dans le temps au fil du jour et de la nuit, et cristallise ou révèle l’attachement qu’on a à sa ville.» Saisi par la rue Vautier qu’il a connue grâce au Chat Noir, il a créé «La Rivière» spécialement pour elle: trois carpes koï majestueuses et magnifiques ondoient dans le ciel au-dessus de nos têtes. «Nous avons travaillé sur un changement d’échelle pour retrouver la magie de l’enfance, relève Alya Stürenburg Rossi. On se sent tout petit devant ces oiseaux ou ces poissons, comme des enfants émerveillés.»