Carouge ressuscite sa fête de la musique

C’est par 29 oui, un non et une abstention que les élus carougeois ont accepté mardi dernier le budget communal 2020 affichant un déficit de 4,1 millions de francs.

Contrairement à la mouture 2019, qui avait d’abord été refusée avant d’être finalement votée au mois de juin, le projet 2020 semble avoir fait l’unanimité au sein des partis. Les élus ont toutefois procédé à quelques modifications avant de le voter. Les plus notables sont la suppression d’un poste de délégué à la promotion économique, souhaité par l’Exécutif communal, et le retour de deux prestations supprimées en 2019.

Ainsi, la Fête de la musique pourra être à nouveau organisée au mois de juin dans la Cité sarde grâce à l’ajout d’une ligne budgétaire de plus de 45000 francs. Le programme Intermezz’o, qui vise à réduire les risques liés à la consommation d’alcool chez les jeunes, a également été ressuscité. À noter que le Conseil administratif avait aussi réintroduit dans le budget le financement des subventions destinées aux abonnements TPG pour les jeunes.

Alors que le budget communal affichait 3,1 millions de déficit pour 2019, les excédents de charges se montent à plus de 4,1 millions pour 2020. Une somme qui s’explique par l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) votée au printemps dernier et qui représente plus de 3 millions de pertes pour cette Municipalité. L’ampleur de ce déficit ne devrait néanmoins pas poser de problème au Canton, celui-ci ayant autorisé les communes à présenter un budget plus déficitaire que par le passé afin de leur permettre d’amortir les pertes dues à l’introduction de RFFA. La limite maximale fixée pour la Commune de Carouge est de 5,1 millions de francs.

À noter que le déficit prévu initialement dans le budget communal était de plus de 6 millions. De nouvelles prévisions issues de l’administration fiscale ont permis de diminuer l’excédent de charges de près de 2 millions. Ces bons chiffres s’expliquent probablement en partie par la décision de la Fondation Wilsdorf (dont le siège est situé à Carouge) de renoncer dès l’année prochaine au bénéfice de son exonération fiscale et de payer des impôts.