Carouge a enfin voté son budget 2019

À Carouge, le calme est de retour au sein du Conseil municipal. Après six mois sous le régime des douzièmes provisionnels, les élus viennent de doter la commune d’un budget pour l’année 2019. Voté jeudi soir par l’ensemble des partis à l’exception du MCG qui s’est abstenu, le document prévoit une augmentation du taux de centime additionnel de un point (il passe ainsi de 39 à 40) et un déficit de 3,1 millions.

Pour mémoire, le budget initialement présenté par l’Exécutif en novembre avait été refusé en raison d’un désaccord entre la gauche et la droite sur une augmentation de 2,5 points de l’impôt communal. Après plusieurs mois de tensions, les partis ont réussi à trouver un compromis en réduisant cette hausse tout en maintenant le déficit au même niveau. Une solution rendue possible grâce à de récentes prévisions plus optimistes de l’administration fiscale.

Afin d’entériner cet accord, l’Exécutif a accepté de compenser les 300 000 francs de subvention votés au mois d’avril pour le Théâtre des amis, évitant ainsi une hausse globale des charges. Il s’est également engagé à ne pas proposer une nouvelle augmentation de l’impôt communal en 2020. (TDG)