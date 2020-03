Carole-Anne Kast est réélue à l’Exécutif onésien

La magistrate socialiste Carole-Anne Kast rempile pour un nouveau mandat après avoir obtenu sans difficulté la majorité absolue. Elle est suivie par la verte Mariam Yunus Ebener et la PDC Anne Kleiner avec qui elle faisait liste commune.

Ces deux candidates ont d’ores et déjà fait part de leur volonté de se présenter ensemble au deuxième tour. Le PLR Jean-Pierre Pasquier arrivé en troisième position reste également en lice, au même titre que Nathalie Keller, ancienne PLR désormais membre du nouveau parti onésien Echo. Cette nouvelle formation, alliée aux Vert’libéraux, a réussi le pari d’entrer dans l’hémicycle onésien en décrochant quatre sièges. «Nous sommes fantastiquement surpris car nous devenons la troisième force politique d’Onex, à égalité avec le PLR», se réjouit sa présidente Nathalie Keller.

Selon les décomptes provisoires, les grands vainqueurs du scrutin sont les socialistes qui restent le premier parti onésien avec onze sièges, soit un de plus qu’en 2015. Ils sont suivis par les Verts qui gagnent trois sièges. «Nous avons presque doublé notre score et avons désormais sept sièges, se réjouit Mariam Yunus. Ce résultat nous permet d’avoir la majorité absolue avec les socialistes, mais nous comptons continuer de collaborer avec la droite.» L’UDC signe quant à elle son retour au Conseil municipal en plaçant trois élus.

Les grands perdants sont le PLR, qui se retrouve avec quatre élus alors qu’il en affichait sept en 2015, le MCG qui ne conserve plus que deux de ses huit sièges et le PDC qui échoue à atteindre le quorum et perd ses deux sièges. L’échec de cette formation contraste avec le score réjouissant de sa candidate au Conseil administratif. En cas de victoire au deuxième tour, celle-ci siégerait donc à l’Exécutif sans groupe au Municipal. «La population onésienne a voté pour un trio qui s’entend bien. Il est donc logique que je me présente. Évidemment, mon groupe va me manquer, mais c’est également une opportunité pour le PDC de maintenir une présence au conseil municipal.»