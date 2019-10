Le Canton veut faire voter davantage les étrangers

Alors que le deuxième tour des élections nationales se déroulera le 10 novembre, les autorités cantonales se concentrent déjà sur les municipales du printemps prochain. Au cœur de leurs préoccupations: la participation des étrangers ayant le droit de vote.

Afin de les inciter à se rendre aux urnes, le Canton lance une campagne d’information en partenariat avec l’Association des communes genevoises, l’Institut d’études de la citoyenneté de l’Université de Genève et diverses associations. Présentée jeudi matin lors d’une conférence de presse, elle sera déployée dès le début de 2020 dans l’espace public sous forme d’affiches en plusieurs langues, correspondant aux plus grandes communautés linguistiques présentes dans le canton. Un courrier sera également envoyé aux personnes concernées afin de les inviter à des séances d’information portant sur les enjeux de la vie politique municipale et les modalités de vote.

Enfin, un défi citoyen a également été organisé par le Département de la cohésion sociale (DCS). Concrètement, il s’agit d’un appel à projets lancé auprès des communes, maisons de quartier et associations d’habitants. Elles sont invitées à présenter d’ici à la mi-décembre des projets visant à inciter les citoyens étrangers à voter et à renforcer leur sentiment d’appartenance communale. Les meilleures propositions seront financées à hauteur de 5000 francs maximum. Elles devront être mises en place entre le 6 janvier et le 15 mars 2020, date du premier tour des élections municipales. À l’issue du vote, des prix seront remis aux initiatives qui auront permis d’augmenter le taux de participation.

Cette campagne, nommée «15/03», fait référence à la date du vote ainsi qu’à l’initiative «J’y vis, j’y vote», qui avait été acceptée par le peuple en 2005 et fêtera donc ses 15 ans l’année prochaine. Pour mémoire, elle a permis aux personnes de nationalité étrangère de plus de 18 ans et établies depuis au moins huit ans en Suisse de voter dans leur commune. Pour le DCS, l’enjeu est de taille car «une participation politique plus élevée renforcera non seulement la démocratie locale mais également l’intégration des personnes de nationalité étrangère». Il rappelle que selon un rapport, seulement 27,7% de l’ensemble de la population étrangère éligible a voté au premier tour des élections municipales de 2015, contre 41,5% pour les citoyens suisses.