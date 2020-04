Le canton prêt à accueillir les demandes d'aide à la culture

Un peu plus de deux semaines après les premières décisions de la Confédération, le canton vient d'adopter un arrêté mettant en musique les mesures d'aide à la culture. En résumé, a expliqué le magistrat responsable Thierry Apothéloz, dès aujourd'hui et jusqu'au 20 mai, les demandes de prêt (aides d’urgence aux entreprises à but non lucratif) ou d’indemnisation des pertes financières (entreprises à but lucratif ou non lucratif ; acteurs culturels) peuvent être soumises à l’office cantonal de la culture et du sport (OCCS) à l’adresse culture.occs@etat.ge.ch.

Fin mars, pour aider le monde culturel frappé par les conséquences de la crise, la Confédération mettait 27 millions de francs à disposition du canton de Genève, soit 11,2 millions pour les aides d’urgence (prêts) et 16,2 millions pour les indemnisations des pertes financières.

Pour obtenir le montant prévu aux indemnisations, le canton doit mettre une somme équivalente dans la balance. «Une participation des communes, est actuellement en cours discussion», a expliqué Thierry Apothéloz. Un groupe de travail réunissant le canton, la Ville, l’Association des communes en lien avec l’Organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie Romande a été mise sur pied.