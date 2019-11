Le Canton aura son mot à dire sur l'achat d'équipements médicaux

S’agit-il d’un «symbole pour se donner bonne conscience», comme le pense le député PLR Philippe Morel ou d’une mesure concrète pour limiter les coûts de la santé, comme l’estime le conseiller d’Etat Mauro Poggia?

Le parlement a tranché en faveur du magistrat MCG. Par 52 voix contre 41, la gauche et le MCG l’ont emporté. Le canton pourra instaurer une clause du besoin pour limiter l’achat d’équipements médicaux lourds dans le privé, par exemple des IRM, des PT scans, etc. Les autorisations passeront devant une commission quadripartite, dans laquelle des représentants de l’Etat, des cliniques privées, de l’Association des médecins et des HUG siégeront. «C’est une manière de limiter la course à l’équipement qui fait rage entre le public et le privé, plaide le rapporteur de majorité, le socialiste Sylvain Thévoz. Laissé à lui-même, le secteur est incapable de s’autoréguler».

Mais la minorité ne l’entend pas de cette oreille. Pierre Conne (PLR) dénonce un texte bâclé. Il regrette que de nombreuses améliorations suggérées en commission par l’Entente n’ait pas été intégrée. Pierre Nicolier craint une augmentation des temps d'attente pour les patients, ce qui aurait été constaté à Neuchâtel, qui applique cette mesure. Il craint aussi un ralentissement du renouvellement du parc d'équipements. «Les équipements n’ont pas d’impact sur les coûts de la santé, car ils ne sont pas remboursés par les assurances, ajoute Bertrand Buchs (PDC). Si vous voulez limiter les coûts, interdisez l’installation des radiologues». Le député plaide enfin pour un gel du projet en attendant une nouvelle planification sanitaire cantonale.

«Manoeuvre dilatoire», lui répond Jocelyne Haller (EàG). Alessandra Oriolo (Verts) rappelle que des clauses semblables existent ailleurs en Suisse et qu’il faut agir, car «Genève est le canton qui a le plus d’équipements par habitant, le plus de robots chirurgiens par kilomètre carré et le plus grand nombre de médecins. La loi ne résoudra pas tout, mais elle permettra au moins de mieux répartir les équipements sur le territoire cantonal».

Les interventions plus ou moins virulentes se poursuivent. Elles se terminent par celle de Mauro Poggia, qui fustige les lobby de la santé à Berne et au Grand Conseil. De fait, de nombreux médecins se sont exprimés contre sa proposition durant les débats…