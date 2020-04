Le canton devient sale par peur du virus

Masques jetés au sol, sacs-poubelles laissés à même le trottoir, débarras sauvages… L’épidémie de coronavirus engendre de nombreuses incivilités souvent causées par la peur d’être contaminé en manipulant les déchets. Et la récente généralisation du port du masque n’arrange rien. Face à l’ampleur du phénomène, le président du Conseil d’État, Antonio Hodgers, lance un appel.

Antonio Hodgers, que constatent les services de voirie sur le terrain?

On retrouve des masques jetés sur la voie publique et déposés dans des déchets recyclables (papier, carton). Ce phénomène s’accompagne de sacs à ordures ménagères abandonnés à côté des conteneurs alors que ceux-ci sont vides, probablement de peur de toucher du matériel urbain.

Ces incivilités se retrouvent-elles aussi dans les points de récupération?

C’est exact. C’est un cercle pernicieux qui se met en place. Si une personne laisse son sac-poubelle devant le conteneur prévu à cet effet, la personne suivante en fera de même. Je rappelle que les points de collecte sont régulièrement désinfectés par des entreprises mandatées par les communes. Un flacon de solution hydroalcoolique dans sa poche vaut mieux qu’un sac-poubelle éventré sur l’espace public.

Il ne faut donc pas cesser de recycler ses déchets?

J’invite vraiment la population à garder ses bonnes habitudes en matière de tri, ce d’autant plus que les points de collecte communaux sont ouverts avec toutes les catégories usuelles. Seuls les ménages dans lesquels se trouvent des personnes malades ou en quarantaine doivent renoncer au tri usuel de leurs déchets. Ceux-ci doivent être éliminés avec les ordures ménagères.

Le dépôt sauvage d’encombrants, lui aussi, est en hausse…

L’autre effet du semi-confinement est une augmentation de ce type d’incivilités. En restant à la maison, certains en profitent pour ranger leur appartement. La voirie de la Ville de Genève doit intervenir entre 50 et 100 fois par jour! La collecte de déchets ne s’est jamais arrêtée. Les services de voirie communaux et privés se sont engagés à maintenir leur activité tout en priorisant les missions. Nous pouvons collectivement remercier les hommes et les femmes qui assurent la tâche peu reconnue de levée de nos déchets alors qu'elle est essentielle à notre qualité de vie.

Le phénomène est-il limité à la ville ou s’observe-t-il aussi à la campagne?

Les deux environnements sont concernés, mais avec des constats plus marqués en milieu urbain. La campagne connaît un problème supplémentaire, à savoir l’abandon de mouchoirs, d’emballages d’aliments ou de boissons, de paquets de cigarettes vides et autres mégots. Cette pratique a non seulement un coût important pour les paysans qui doivent ramasser les déchets, mais elle est aussi dangereuse pour les animaux et très dommageable pour la nature et la biodiversité.

Comment explique-t-on ces comportements?

J’y vois évidemment de la crainte. Peur de toucher du mobilier urbain, peur de ramener le virus chez soi. Et bien sûr, il y a la nouveauté des masques aujourd’hui accessibles dans la grande distribution. Contrairement à certaines régions du monde qui vivent au quotidien avec les masques, il va falloir apprendre à les porter, à les utiliser correctement et à les jeter au bon endroit. De même que les fameux gestes «barrières» font partie de notre quotidien, les gestes de tri des déchets doivent être maintenus et améliorés en ce qui concerne les masques.

Alors, que faut-il faire de son masque usagé?

Il est demandé à la population de le jeter dans les sacs à ordures ménagères chez soi, ne pas le déposer dans des corbeilles de rue et encore moins dans les bennes à déchets valorisables. Dans les familles où vit une personne malade ou en quarantaine, les masques, mouchoirs et serviettes en papier doivent être placés dans de petits sacs en plastique immédiatement après avoir été utilisés. Ces sacs doivent ensuite être fermés et jetés avec les ordures ménagères. C’est une habitude à prendre, comme les gestes de tri usuels.

Y a-t-il des sanctions pour les personnes qui ne respecteraient pas ces consignes?

Tout citoyen qui jette intentionnellement un déchet au sol s’expose à une amende qui peut être infligée par les agents de police municipale. Pour autant, la sensibilisation sur ce point paie. Les fumeurs font de plus en plus attention à ne pas jeter leurs mégots dans des bouches d’égout ou à même le sol. Il faut bien comprendre que nous allons devoir apprendre à vivre avec le Covid et que nos gestes quotidiens sont très importants. La population a très rapidement intégré les bons réflexes en matière de distance sociale et d’hygiène des mains, il est très important qu’elle en fasse de même pour les déchets.