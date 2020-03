La cantine populaire des rats a été démantelée

On ose à peine annoncer la bonne nouvelle. En temps normal, on saluerait le geste comme il se doit. Là, juste pour assurer le suivi, en passant, sans s’arrêter, image amateur à l’appui, on signale simplement aux connaisseurs, privés d’expos et de musées, que la poubelle tendance land art, qui trônait au pied du pont ferroviaire de la Jonction, a été remplacée. Elle était d’un autre âge, mais remplie de biens de consommation d’aujourd’hui.

À la poubelle, la supervintage, servant depuis des mois de cantine populaire aux rats communs. Un contenant beaucoup plus en accord avec les lieux – moitié décor industriel, moitié site naturel – a été choisi. Par qui? Par le Service des espaces verts (SEVE), chargé d’installer ce mobilier généreux (sacs de 110 litres au jugé) aux endroits stratégiques de nos parcs et promenades, le cheminement piétonnier sur la rive droite du Rhône, en contrebas des falaises de Saint-Jean, en faisant justement partie.

Ces poubelles en plastique rigide, de couleur verte, sont particulièrement efficaces. Elles absorbent sans jamais se laisser déborder nos «déchets ménagers» – c’est écrit sur leurs flancs –, nos chutes de pique-nique et les kilos de crottes de chiens en sachets individuels.

Un dôme recouvrant protège le contenu de la pluie et retient jusqu’à un certain point les odeurs. Manutention aisée, levées régulières.

C’est le moment de revenir à l’actualité en saluant le travail de la voirie municipale qui continue, dès l’aube, à assurer la collecte quotidienne de nos déchets. Ce bruit de poubelles faisant la culbute à l’arrière des camions a quelque chose de familièrement rassurant par les temps qui courent.