Cansearch récolte un million de francs pour lutter contre les cancers de l'enfant

Un million de francs, c'est le résultat de la collecte organisée à l'occasion de la soirée caritative organisée à l'Arena de Genève en faveur de la Fondation Cansearch. «Cette somme permettra de financer les divers projets de recherche de la plateforme de recherche en oncologie et hématologie pédiatrique», précise Cansearch dans un communiqué.

Première cause de mortalité par maladie chez l’enfant en Suisse, le cancer réclame une mobilisation de tous les instants. Les fonds récoltés grâce au soutien des 870 personnalités présentes et des nombreux sponsors lors de la soirée organisée hier en faveur de la Fondation dans ce sens. Ils permettront notamment de financer en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et l’Université de Genève le développement des projets de recherche sur le cancer de l'enfant menés par le Professeur Marc Ansari, fondateur de Cansearch en 2011 et responsable de l'Unité d'onco-hématologie pédiatrique des HUG.

Au cours de cette quatrième édition de la soirée caritative, qui se tient tous les deux ans, les invités ont profité d'un dîner-spectacle marqué par les concerts de Bénabar et de la chanteuse canadienne Isabelle Boulay, venus spécialement à Genève pour soutenir la Fondation. Une tombola et une vente aux enchères ont permis de collecter les fonds. Me Robert Hensler, président du Conseil de Fondation de CANSEARCH: «Aujourd'hui, moins de 2% des fonds dédiés à la recherche contre le cancer sont alloués aux cancers pédiatriques. La recherche contre le cancer des enfants ne peut donc se passer de l’action des fondations comme Cansearch et de ses nombreux donateurs».

«Les résultats positifs des projets de recherche soutenus par Cansearch sont très encourageants. Au vu de la complexité de ces cancers, de nombreuses voies sont encore à explorer afin d'augmenter la guérison de chaque enfant», indique ce communiqué qui précise que depuis la création de la Fondation, ce sont plus de 2000 enfants qui ont été diagnostiqués d’un cancer en Suisse et 400 qui sont décédés depuis lors. Le cancer de l'enfant en Suisse compte 250 nouveaux cas chaque année chez les moins de 15 ans.