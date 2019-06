Canicule: certains chantiers s’adaptent, d’autres pas

Si ce mardi la température restait encore relativement supportable, la suite pourrait devenir nettement plus délicate. Particulièrement sur les chantiers de la construction et du génie civil où le travail est pénible physiquement et s’effectue en plein air. Selon les prévisions, ces trois prochains jours, la barre des 35 degrés sera franchie ou atteinte.

Heureusement, Genève et la Suisse n’en sont pas à leur première canicule. Les partenaires sociaux ainsi que les autorités de surveillance ont mis au point et diffusent les mesures à prendre pour passer le cap.

«Nous avons notre réserve d’eau et nous buvons régulièrement, explique le responsable d’une petite équipe effectuant des travaux de canalisation au centre-ville. On s’organise également pour en faire un maximum le matin afin de pouvoir ralentir l’après-midi.»

Recommandations rodées

Ce type d’organisation sur le terrain est conforme aux recommandations émises, par exemple, par la Commission paritaire genevoise du gros œuvre. À noter que les entreprises sont également conviées à informer leur personnel «sur les risques liés au soleil ainsi que sur les moyens de protection tels que le port de vêtements légers, l’utilisation de crème solaire et le port de lunettes de soleil».

Ce dispositif de prévention n’est pas une spécificité genevoise. Il est une traduction des positions du Secrétariat fédéral à l’économie (SECO) et de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents, plus connue sous le nom de la Suva.

À Genève, les commissions paritaires concernées ne sont pas seules à tenter de prévenir les impacts des fortes chaleurs. L’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt), l’Inspection des chantiers et l’Inspection paritaire des entreprises (IPE) sont également à l’œuvre. Ces trois acteurs coordonnent leurs efforts depuis l’année dernière avec l’objectif d’accroître l’efficience des actions menées.

Application inégale

Car non, tout n’est pas parfait dans le meilleur des mondes. L’application des recommandations est en fait assez inégale. «En général, cela se passe très bien dans les entreprises structurées, note Nicolas Rufener, le secrétaire général de la Fédération des métiers du bâtiment. La difficulté vient plutôt de celles qui ne le sont pas du tout.»

Pour en avoir le cœur net et une meilleure vision de ce qui se passe sur le terrain, le syndicat Unia a débuté depuis lundi une tournée des chantiers dans le canton. «Nous avons trois équipes qui tournent, explique José Sebastiao, secrétaire syndical du gros œuvre d’Unia. Nous distribuons notamment un questionnaire pour savoir si les recommandations sont réellement suivies, ainsi que des lunettes de soleil. Et nous allons continuer ces prochains jours. Mais je peux déjà vous dire que c’est très contrasté. Certaines entreprises font ce qu’il faut, d’autres, rien du tout.»

Arrêt de chantiers demandé

Selon le secrétaire syndical, le principal problème reste l’aménagement du temps de travail dans la journée. «Le rendement des chantiers reste la priorité, avant la santé des ouvriers, regrette-t-il. Il est très difficile de ralentir l’avancement des travaux.»

José Sebastiao affirme qu’il y a des chantiers qui soumettent les ouvriers à des conditions plus dures que d’autres. Des demandes seront du reste adressées à l’Inspection paritaire des entreprises d’en contrôler certains. «Nous avons visité ce matin un chantier de génie civil. Vous vous imaginez les conditions qui règnent lorsqu’on travaille sur une route? Dans ce type de cas, il est clair qu’il faudrait stopper le travail en cas de canicule.»

Cette demande de fermer temporairement certains chantiers en plein soleil dès que la température atteint 35 degrés est du reste une des revendications d’Unia au niveau national. Si l’arrêt n’est pas d’actualité pour l’heure, la question pourrait se reposer dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la convention collective de travail. (TDG)