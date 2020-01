Un cambrioleur a été interpellé par un voisin

Mardi 28 janvier vers 20h, une patrouille de la police cantonale de Genève est intervenue au chemin des Troènes au Petit-Lancy (GE) pour deux cambrioleurs mis en fuite.

Alors que les policiers tentaient de localiser les deux individus, ils ont remarqué plusieurs personnes dans une station-service à proximité. Dans cette station, ils ont rencontré un homme qui venait d'interpeller l'un des cambrioleurs.

L'homme a expliqué aux agents qu'il avait été alerté par des bruits provenant de l'appartement de sa voisine avant de voir deux individus prendre la fuite. Il a alors pris sa voiture et a localisé les deux hommes sur la route de Chancy. Il a pu en interpeller un et le second a pris la fuite.

La patrouille s'est rendue au domicile de la lésée et a constaté que le cadre de la porte-fenêtre avait été forcé à l'aide d'un tournevis.

Le cambrioleur interpellé est un homme né en 1993, originaire d'Argentine et domicilié en Argentine.

Tournevis trouvé lors de la fouille

Lors de sa fouille, un tournevis et une paire de gants noir ont été découverts dans son sac à dos. Une seconde paire de gants ainsi qu'un outil pointu se trouvaient dans une poche de sa veste.

Au vu des faits, le prévenu a été conduit au poste de Lancy-Onex, où un procès-verbal d'audition lui a été enregistré, dans lequel il ne reconnaît que partiellement les faits. De plus, il indique ne pas connaitre son complice.

Vu ce qui précède, l'intéressé a été mis à disposition du Ministère public.