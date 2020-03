Des caissières jugent leur protection insuffisante

À la caisse ou dans les rayons, le personnel des magasins alimentaires croise des centaines de personnes chaque jour, manipule des produits saisis par d’innombrables acheteurs, sans oublier les pièces de monnaie passées de main en main. Les surfaces sont nettoyées et de l’alcool pour les mains est fourni, mais beaucoup se sentent en danger.

«Nous sommes très proches des clients, et certains ne comprennent pas le problème. Un monsieur à qui j’ai essayé d’expliquer qu’il était trop proche n’en avait rien à faire», raconte, mercredi, une caissière de la Migros. «On nous a donné du désinfectant pour les mains, c’est tout.»

Mais il y a du changement en vue. Ces prochains jours, les caisses des Migros et des Denner vont être équipées d’une vitre en plexiglas pour séparer physiquement les hôtesses de caisse du public, en plus d’un marquage au sol. Coop l’a déjà fait et va plus loin en mettant à disposition des clients du désinfectant à l’entrée de ses magasins, alors que chez Lidl, on invite simplement les acheteurs à respecter une distance de 2mètres – ce qui semble toutefois impossible au moment de payer – et à régler de préférence leurs achats par carte bancaire.

Des employés de magasins d’alimentation à Genève ont exprimé leurs craintes, mardi, dans un communiqué. «Les mesures prises par le commerce de détail sont en décalage avec ce que la population, les commerces non alimentaires et les institutions doivent respecter en privé comme en public.»

De nombreux collaborateurs réclament des masques, en vain. Les magasins s’appuient sur les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique, qui stipulent que «les personnes en bonne santé ne doivent pas porter de masques d’hygiène. Ils ne protègent pas efficacement contre une infection par des virus respiratoires.» «Et si nous sommes porteurs sains?» s’interroge Maxime*, qui travaille à la Migros. Il rapporte que des collègues se sont vu interdire le port de masques personnels, «afin de ne pas faire peur à la clientèle». Un collaborateur qui insistait pour en porter un se serait même fait renvoyer chez lui, mercredi. Au magasin Lidl de la rue Prévost-Martin, les vendeuses sont visiblement autorisées à porter des masques, en plus de leurs gants.

Ces employés de différents commerces, qui préfèrent garder l’anonymat, déplorent aussi l’absence de mesures concernant le nombre de personnes admises en même temps dans les magasins. Ces derniers en appellent seulement à la solidarité des clients afin de maintenir la «distance sociale». Denner indique toutefois «se préparer au cas où des restrictions d’accès seraient imposées.» Dans certaines petites Migros particulièrement prisées, «un service de sécurité est habilité à intervenir si les mesures de distanciation sociale et d’hygiène ne sont pas respectées», précise Tristan Cerf, porte-parole de Migros.

*Nom connu de la rédaction