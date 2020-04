C’est la ruée sur les marchés à la ferme

Alors que certains Genevois sont forcés à l’inactivité par le confinement dû au coronavirus, les paysans pratiquant la vente directe, eux, ne chôment pas. Au contraire, ils mettent les bouchées doubles pour répondre à l’explosion de la demande. Depuis que la fermeture des frontières a gelé le tourisme d’achat, on fait la queue tous les jours devant les marchés à la ferme du canton.

C’est venu soudainement. «Après l’annonce des mesures de confinement, nous avons reçu plein d’appels de gens qui réservaient des produits, raconte Laurent Vullliez, du Domaine des Vignolles, à Bourdigny. Et quand nous avons rouvert notre magasin, le samedi suivant, il y avait une file d’attente.» Du coup, pour mieux ventiler la clientèle, la famille Vulliez a décidé de tenir boutique trois jours par semaine, au lieu des seuls samedis.

Ambiance bon enfant

La plupart des marchés à la ferme ont étendu leurs horaires d’ouverture. Pourtant, cela n’empêche pas les queues. Ce jeudi après-midi, devant le magasin de l’Union maraîchère de Genève (UMG), à Perly, une cinquantaine de personnes patientaient. Règles d’hygiène obligent, les clients sont partout filtrés à l’entrée. Certains marchés fermiers n’en admettent qu’un à la fois, d’autres cinq. Il n’est pas rare qu’il y ait une heure d’attente. En général, cela se passe dans une ambiance bon enfant: «La majorité des clients sont adorables!» se réjouit Martine Gallay, du Domaine de la Brunette, à Cartigny. «Il y a du soleil, ça pourrait être pire», note le directeur de l’UMG, Xavier Patry.

Des stratégies ont été mises en place pour raccourcir l’attente. À l’UMG, des paniers tout prêts sont vendus à l’extérieur avec un assortiment de légumes et de produits variant de jour en jour. Pas besoin de passer à la caisse, on peut payer directement à la personne qui gère les entrées. Le Domaine des Vignolles propose aussi des paniers et a même organisé un système de drive-in: on passe commande sur internet et on vient chercher ses courses sans sortir de sa voiture.

À l’intérieur des magasins, des vitres en plexiglas hygiéniques ont été installées aux caisses, quand les vendeurs ne portent pas carrément des visières de protection, comme au Domaine de la Brunette. À l’UMG, on a investi dans un système de paiement par carte, pour éviter l’argent liquide, vecteur potentiel de germes.

L’augmentation des volumes de vente est spectaculaire. «Un mauvais jour, notre chiffre d’affaires habituel est multiplié par quatre, précise Xavier Patry. Un bon jour, c’est par six.» Au Domaine de l’Abbaye, à Presinge, où Martial et Thomas Läser vendent des céréales et leurs dérivés, il s’écoule quatre fois plus de farine que d’habitude. «Nous fournissons aussi d’autres cantons, mais c’est à Genève que la demande a vraiment explosé, remarque Martial Läser. Il faut cependant pouvoir suivre. La vente au détail nous donne plus de travail que nos livraisons en vrac pour les hôtels, les restaurants ou les crèches, sans compenser toutes les pertes que nous essuyons depuis que ceux-ci sont fermés.»

Le Domaine de la Pierre aux Dames, qui élève des bœufs Angus à Troinex, a revu son planning d’abattage trimestriel pour répondre à la demande. «Nous avons abattu un bœuf plus tôt que prévu, confie Hélène Bidaux. Mise en vente sur les réseaux sociaux, la bête entière est partie en moins d’une journée, ce qui ne nous était jamais arrivé! Nous avons même dû refuser des demandes.»

Fidéliser les clients

Dans les files d’attente, il y a beaucoup de nouveaux clients. «Ceux qui allaient faire leurs courses de l’autre côté de la frontière se sont soudain rendu compte qu’il y a aussi des paysans en Suisse», ironise Martial Läser, qui espère en fidéliser une partie. Pour sa part, Martine Gallay ne se fait pas trop d’illusions: «Dès que la crise sera finie, certains vont reprendre l’habitude d’aller faire leurs courses en France.» Laurent Vullliez garde espoir: «Les gens vont peut-être comprendre qu’en consommant local, ils ne paient pas forcément plus cher.»

Comment l’agriculture se réinvente face à la crise

Le printemps est arrivé, le temps est clément: tout pousse. Mais comment récolter et vendre quand tout est bouleversé? Un mois après l’entrée en vigueur des mesures de lutte contre l’épidémie, l’agriculture vit une situation contrastée: alors que les uns s’activent pour répondre à une demande qui explose, d’autres arrachent à perte tandis que les derniers s’inquiètent de savoir s’ils auront suffisamment d’employés pour cultiver le moment venu.

Le boum du maraîchage

Le maraîchage figure pour l’heure dans le camp des gagnants. La hausse de la demande de légumes locaux atteindrait en effet 30%. Plusieurs facteurs se conjuguent: d’une part, la fermeture des frontières ayant sonné la fin du tourisme d’achat, la demande de légumes locaux explose, relate Xavier Patry, directeur de l’Union maraîchère, qui regroupe la moitié des producteurs du canton et 85% de la production (lire aussi ci-dessus). D’autre part, la fermeture des commerces et des restaurants renvoie les gens à domicile pour se nourrir. «Fini la feuille de salade et les trois rondelles de tomate dans le sandwich de midi, quand on mange chez soi, on veut autre chose.» Résultat, pour répondre à la demande, l’Union met les bouchées doubles: «Alors que normalement, la journée de travail va de 7h à 15h, nous devons prolonger à 17h pour conditionner les légumes et approvisionner nos clients», explique-t-il, saluant au passage les collaborateurs concernés. «On n’a pas le temps de se morfondre, ajoute-t-il, mais si on peut augmenter aujourd’hui notre production, c’est parce qu’il existe une agriculture locale qu’il faudra conserver, même quand l’épidémie aura disparu.»

Pour l’heure, la branche n’aurait pas de soucis de main-d’œuvre. «On a eu un peu peur au moment de la fermeture des frontières, mais rien indique que la main-d’œuvre saisonnière, soit une soixantaine de personnes, ne puisse pas venir.» Mais AgriGenève, le lobby de l’agriculture genevoise, est moins optimiste. Il craint que la branche manque de monde d’ici à fin avril, pour la production en plein champ, différente de la production sous serre, soit environ 100 personnes, selon son directeur, François Erard.

Introspection viticole

Côté main-d’œuvre, la viticulture est aussi en pleine introspection. «On ne sait pas très bien encore si les gens pourront venir travailler au moment de l’effeuille» (ndlr: Référence au travail de printemps sur la vigne), expose Dominique Maigre, vice-président de l’interprofessionnelle de la vigne et du vin. C’est qu’on ne s’improvise pas ouvrier agricole: «C’est un métier jugé non qualifié, mais qui demande des compétences. En plus, le travail est soumis aux aléas de la météo. Prendre des gens qui n’ont jamais fait ce travail nous poserait certainement des difficultés particulières.» Dans diverses exploitations, on dresse néanmoins des listes des volontaires qui s’annoncent pour donner un coup de main, mais on compte encore sur l’arrivée des 250 saisonniers nécessaires. À tout hasard, AgriGenève a pris contact avec l’Office cantonal de l’emploi et l’Hospice général. Mais tant qu’à aider, souligne Dominique Maigre, ce serait plutôt au niveau des achats qu’un effort des consommateurs serait à faire… La fermeture des restaurants a en effet fait chuter les ventes de vin en bouteille. Écho identique du côté des producteurs de viande, où les mêmes débouchés se sont taris.

Crise horticole

Enfin, parmi les secteurs les plus touchés figure celui de l’horticulture. «La fermeture des marchés et des ventes de fleurs dans les supermarchés» a été un coup dur, relève François Erard. Charles Millo confirme. «Dans les garden-centers, 60% du chiffre d’affaires annuel se fait entre avril et mai. L’annulation du Salon de l’auto en mars et du Salon de la haute horlogerie, suivie par les fermetures imposées par le Conseil fédéral, est intervenue plus tôt. La réouverture de la vente de plantons ne règle pas tous les problèmes. Nous avons des charges, mais pas de chiffre d’affaires.» Marc Bretton