C’est déjà la rentrée pour les étudiants des cours d’été

Si les mois de juillet et d’août sont synonymes de vacances pour la plupart des étudiants, il n’en est rien pour ceux qui ont décidé de suivre les cours d’été de l’Université de Genève. C’est d’ailleurs pour l’ouverture des cours de «langue française et de culture francophone» que l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss est venue s’exprimer lundi sur le thème «Démocratie mythique et démocratie réelle» lors d’une conférence publique. Dès maintenant et jusqu’au 23 août, les étudiants estivaux pourront se rendre tous les jours au bâtiment des Bastions afin d’y suivre des cours de français le matin et des ateliers sur la culture suisse l’après-midi.

Les cours d’été de l’Université de Genève existent depuis 1891, soit dix-huit ans seulement après l’ouverture de l’université sous la forme qu’on lui connaît actuellement. Si la première année il n’y avait que 98 inscrits, aujourd’hui plus de 1 000 étudiants viennent apprendre le français dans la Cité de Calvin. Les élèves de tout niveau de français (débutants à confirmés) peuvent s’inscrire à partir de 17 ans. Les ateliers qui ont lieu l’après-midi sont donnés en français et explorent des thèmes variés, allant de la politique au cinéma suisse.

Les inscriptions sont déjà terminées pour cet été mais les cours sont redonnés chaque année. Le tarif varie entre 700 francs pour deux semaines et 1800 francs pour six semaines de cours.