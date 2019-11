Des bureaux pour payer le pôle de football

Dans le paquet soumis au vote des Genevois le 24 novembre, c’est l’élément qui fâche. Va pour construire un nouveau cycle d’orientation. Va pour créer un pôle de football. Mais pourquoi faut-il créer de nouveaux bureaux? C’est la question que posent les référendaires, qui ne manquent pas de rappeler les nombreuses surfaces vacantes dans le canton. Quand, en plus, ces bureaux sont prévues sur de la zone agricole, ces mêmes référendaires osent alors un raccourci: on va sacrifier des terres arables pour des bureaux vides.

L’argument a le don d’irriter Magid Khoury, promoteur de ce projet immobilier au nom de Capvest, société dont il est propriétaire. «Il ne s’agit pas de créer des bureaux, mais un véritable campus de l’innovation basé sur la durabilité, explique-t-il. L’idée est de créer un écosystème qui favorise les interactions et les compétences dans le secteur de l’économie verte.» Il évoque notamment les questions de mobilité, de construction, «d’agri-tech» et de «food-tech».

«Ce ne seront pas des bureaux, mais des espaces de travail», nuance le promoteur. Avec notamment des ateliers, des salles de classe, des labos de recherche, un amphithéâtre et des locaux favorisant les échanges. Il dit avoir sollicité l’Université, le CERN et l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Certes, le référendum a mis le processus en suspens. «Mais au vu de l’intérêt que j’ai rencontré, je n’aurai pas assez de surfaces à proposer. La demande est bien réelle.»

Répartis le long des terrains de football, les bâtiments offriront 90000 m² de surfaces, qu’il est prévu de lour, pour une emprise au sol de 12 000 m2, soit le dixième de la surface totale. Magid Khoury insiste sur le caractère durable du projet. «Il est très bien connecté, grâce au futur tram, et à sa proximité avec la gare de l’aéroport et l’autoroute.» Le complexe sera érigé selon les normes du One living Planet du WWF. «C’est un label que je proposais déjà en 2013 quand je me suis porté candidat avec Implenia pour le projet des Vernets. Ma sensibilité au développement durable ne date pas d'hier.»

18,5 millions pour le foot

Ce n’est pas Magid Khoury qui a eu l’idée de construire sur ce terrain. Sa valorisation est étudiée dès 2010 par l’État et le propriétaire de la parcelle, l’hoirie Tissot. En 2013, le projet de pôle de football s’y insère. Ce qui permet au centre de formation du Servette de quitter le site de Balexert sur lequel, du coup, on construira un nouveau cycle d’orientation. Mais, à Pré-du-Stand, pas question de faire des logements, le lieu est trop près de l’aéroport. On opte donc pour des bureaux. En 2017, l’hoirie choisit un investisseur. Ce sera la société Newfield, filiale de Capvest.

Ce montage permet de drainer des fonds pour le centre de formation du Servette. Car le promoteur va construire le pôle de football et le financer à hauteur de 18,5 millions de francs, pour un coût total de 25 millions. Le reste est à la charge du Canton. Ce montant couvrira le bâtiment du centre de formation ainsi que les trois premiers terrains de foot. Le financement des deux suivants n'est pas compris.

Multiples accords

Par ailleurs, le promoteur versera 600 000 francs par année pour couvrir les coûts d’exploitation du centre de formation. Va s’ajouter à cela la part du Servette ( 150 000 francs) et de l’État ( 112 500 francs). On évite ainsi la mauvaise expérience du Stade de Genève, où les coûts de fonctionnements n’ont pas été anticipés.

Ce dispositif a fait l’objet de multiples accords entre l’hoirie, l’investisseur, l’État et la commune du Grand-Saconnex. Celle-ci achète notamment les terrains de foot qu’elle remettra en droit de superficie à l’utilisateur. Par ailleurs, l’Etat achète une bande d’un hectare le long de l’autoroute pour y planter des arbres. Il paiera pour cela 50 francs le m².

Oppositions

La participation de l’État n’est pas acquise. Elle fait l’objet d’un projet de loi, qui doit encore être voté par le Grand Conseil. Déjà traité en commission, il est combattu par trois formations: les Verts, Ensemble à Gauche et le MCG. Ces deux dernières rappellent, sans le nommer ouvertement, que Magid Khoury a été impliqué dans l’affaire Pierre Maudet pour avoir facilité son voyage à Abu Dhabi, même si aucun élément concret ne permet d’affirmer que la proximité entre les deux hommes ait pu jouer un rôle dans le dossier Pré-du-Stand.

Projet «nécessaire» selon Le Grand-Saconnex

Le Conseil administratif est acquis à la cause du déclassement et une majorité du Conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le sujet en 2016. Le maire PDC, Jean-Marc Comte, n’hésite pas à parler de projet «nécessaire et opportun».

Le Grand-Saconnex connaît un développement galopant depuis plusieurs années, amené à se poursuivre avec des constructions d’envergure, pour ne citer que le «Grand projet Grand-Saconnex» avec 1300 logements, 2400 à 4100 emplois, des équipements publics et des commerces à l’horizon 2030 autour de trois secteurs (place Carantec, quartier de la Susette et Pré-du-Stand). Sans compter les chantiers de la Genève internationale.

Ce développement, soutient Jean-Marc Comte, entraînera des besoins en matière d’équipements, d’espaces publics et d’infrastructures. Pour lui, le projet du Pré-du-Stand permet justement d’y répondre. D’une part, la commune gagnera un terrain de football supplémentaire, «nécessaire au développement actuel du club. Où le construire sinon? Sur des parcelles constructibles où l’on pourrait mettre du logement?» D’autre part, le projet réserve la possibilité de créer une caserne de pompiers, «ce qui libérera de l’espace pour l’agrandissement de notre centre de voirie et horticole existant», ainsi que des espaces publics comme des places et des parcs.

La commune est déjà fortement urbanisée. Et elle accepte d’être encore amputée de zones agricoles? «On ne le fait pas de gaîté de cœur. Mais je préfère qu’on préserve des zones agricoles au pied du Jura et du Salève, plutôt que ce petit bout de terrain qui n’est déjà plus tellement agricole, pris en étau au carrefour d’infrastructures internationales, de l’aéroport, du centre-ville. Il est déjà soumis à une pression continue et il sera de toute manière un jour déclassé. Là, nous avons une occasion d’être maîtres d’une partie du périmètre puisque nous serons propriétaires de la moitié de la parcelle (6 hectares).»

Municipal divisé

Du côté du Conseil municipal, le projet divise. En plénière en 2016, les Verts, ainsi que le Groupe Apolitique (GAG), s’y étaient farouchement opposés. Ils déploraient notamment que l’on veuille «bétonner une zone agricole» et qu’on supprime des terrains exploités. Qu’on «aliène» la «vue magnifique que procure ce champ qui fait partie de l’identité du territoire». Un Vert ajoutait encore que la promesse de retombées fiscales était «complètement illusoire, il y a déjà tellement de bureaux qui restent vides sur la commune comme sur le canton». Avant de soutenir qu’il existe d’autres possibilités de relocalisation du centre d’entraînement du Servette FC, notamment près du village de Vernier.

Aurélie Toninato