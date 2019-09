Budget 2020: l’addition arrive

La facture du 19 mai arrive et elle est salée. Avec 590 millions de francs de déficit en 2020, le Canton de Genève affiche son plus mauvais résultat depuis le bouillon de la Banque cantonale. Hors ce cas exceptionnel, c’est son plus mauvais chiffre depuis 1970…

Une surprise? Pas vraiment. Au début d’avril déjà, ce journal expliquait noir sur blanc que les votations de mai pourraient provoquer une perte de presque 500 millions. La surprise, c’est qu’à la baisse d’impôt des entreprises et au renflouement de la caisse des fonctionnaires se sont encore ajoutées des dépenses d’une centaine de millions au total liées à deux arrêts de justice. Et comme d’autre part, le marché passé entre les partis garantissait que les prestations ne seraient pas touchées, on a le résultat qu’on voit. Et ce n’est pas fini! Selon l’aveu même du gouvernement, les déficits sont programmés pour les quatre prochaines années, malgré les mesures d’équilibre qu’il entend prendre.

Ces mesures vont rythmer le débat politique de ces prochaines années. 459 millions au moins doivent être trouvés d’ici à 2023. Or on sait d’avance que chacune des propositions avancées fera l’objet de combats acharnés, qu’il s’agisse des économies annoncées dans le social, dans la fonction publique et sur les usagers, du report de tâches sur les communes ou encore des recettes nouvelles à quêter auprès des propriétaires immobiliers. Pas de doute, pour redresser les finances publiques, il faudra bousculer de nombreux intérêts sectoriels…

Mais pour appeler à des sacrifices, il faut montrer l’exemple. Avec la création de 412 postes supplémentaires en 2020, le Conseil d’État démontre qu’il n’en fait guère. Or ces prochains mois, la communication va conditionner une partie de ses succès ou de ses échecs. De ce point de vue, son combat est mal parti.